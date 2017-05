$ 10.341,87 necesita una familia en MsJz para cubrir su Canasta Alimentaria Nutricional

En Abril la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para un adulto equivalente fue de $3.346,88 esto representa una caída de 1,95% en relación al mes anterior.

La variación interanual de la CAN respecto a Abril de 2016 fue 22,66%.

La variación acumulada de la CAN en Abril fue de 3,31%.

Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $ 10.341,87.

La Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $7.195,80 y para una familia tipo $22.235,02

Ampliar Información : Informe CAN Marcos Juárez Abril 2017

Fuente: Consejo Profesionales de Ciencias Económicas de la Pcia de Córdoba