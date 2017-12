$25.040,90 La Canasta Alimentaria Nutricional Total en Marcos Juárez

La Canasta Alimentaria Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $8.103,85 y para una familia tipo $25.040,90 en el mes de Noviembre según datos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas .

En Noviembre la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para un adulto equivalente fue de $3.769,23.1 Esto representa un aumento de 4,27% en relación al mes anterior.

La variación interanual de la CAN respecto a Noviembre de 2016 fue 17,28%.

La variación acumulada de la CAN en Noviembre fue de 16,30%.

Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $ 11.646,93.

La Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $8.103,85 y para una familia tipo $25.040,90.

Evolución del Costo de la CAN

En la ciudad de Marcos Juárez la CAN alcanzó el valor de $3.769,23, registrándose así un aumento de 4,27% respecto al valor del mes anterior. Esto se debió al mayor costo en los rubros verduras y huevos (10,25%), almacén (6,44%) lácteos (5,31%) y panadería (2,46%); y al menor costo en el rubro bebidas (1,32%) y carne (0,17%).

El Mayor Aumento

El mayor aumento se observó en el rubro verduras y huevos debido a los incrementos en los precios de papa (46,80%), pomelo (45,05%), manzana (30,35%), calabacín (25,07%), chauchas (24,63%), zanahoria (19,40%), naranja (18,79%), banana (13,35%) y cebolla (12,08%); parcialmente compensadas por las disminuciones en los precios de acelga (41,05%), lechuga (38,74%), zapallito verde (30,04%), pimiento rojo (12,59%), remolacha (9,23%) y pimiento verde (6,29%), entre otros artículos.

Precios de Almacén

El resultado del rubro almacén se debe a los incrementos en el precio de helado (48,78%), ravioles (19,07%), leche en polvo (11,95%), puré de tomate (10,81%) y aceituna (7,87%), entre otros artículos; y a los menores precios de yerba (11,61%), pasas de uva (9,64%), vinagre de alcohol (6,94%) y sal fina (2,86%), entre otros artículos.

El resultado del rubro lácteos es producido por los mayores precios de queso de rallar (16,35%), leche en polvo (11,95%), leche fluida en polvo (7,36%) y manteca (3,61%), entre otros. A la vez que se presentaron disminuciones en el precio de yogurt entero en vasito (2,68%).

Panadería

El aumento observado en el valor del rubro panadería se debe al incremento en el precio de pan criollo (17,89%) y pan salvado doble

diet (3,98%); que no fue compensando por la caída en el precio de pan francés (13,27%).

La disminución en el costo del rubro bebidas es consecuencia del menor precio de de vino fino (8,91%), soda (1,80%) y jugo en sobres (1,34%); y del mayor precio de cerveza (6,90%) y agua saborizada edulcorada (1,44%).

Por último, la variación negativa en el rubro carne es consecuencia de la caída en el precio de pollo (3,51%) y costilla (1,35%); y a la variación positiva en el precio de merluza (2,46%).

Fuente : Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Pcia de Córdoba