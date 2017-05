Con 700 mil tn menos de soja, la campaña termina por debajo del año pasado

Si bien quedan algunos lotes aislados y siguen los retrasos en el norte de Buenos Aires, los rindes de la región ya están consolidados. Con el 97% de la cosecha de soja de primera y el 88% de la de segunda cumplida, la recolección llega al final en tiempo, aunque con la incertidumbre de que se embolsó mucha mercadería húmeda que deberá entregarse en el corto plazo. ¿Qué números deja esta campaña y cómo se compara con la del año pasado?

20,6 M de toneladas, la cifra definitiva de soja para el área central del país

Surge, dicho guarismo, de una superficie cultivada de 6,0 M de ha, un rinde promedio de 37,9 qq/ha y una superficie que no pudo ser cosechada, valorada en 570 mil ha.

Se sembraron 100 mil ha menos que el año pasado, aumentó la participación de las siembras de segunda, pasó de un 8% a un 13%. El rinde promedio esta vez fue superior, terminó en 37,9 vs 36,6 qq/ha de la 2015/16. Las pérdidas de hectareaje aumentaron en 240 mil ha respecto del ciclo pasado. Esta campaña, como la anterior, quedó marcada por los excesos hídricos. Aunque esta vez no se revivió la pesadilla de la cosecha pasada, las pérdidas que ocasionaron los temporales de lluvias agravaron los daños productivos en la región.

Profundizando en los números

En la mayor parte de la región núcleo finalizó la cosecha de soja de primera. Hasta el 20/04, se había cosechado el 55% del área, y los rendimientos parecían ir en suba, sin embargo, comenzaron a cosecharse los lotes más atrasados y los promedios se estancaron en 38 qq/ha. Son destacables los resultados del este cordobés con 2 a 4 qq/ha por encima de la media regional.

Sobresale el resultado de soja de segunda en esta campaña. Luego de los duros golpes de los excesos hídricos que marcaron su implantación, está consolidando un promedio de 30 qq/ha. De esta manera, la oleaginosa trepó 1,5 puntos por encima del promedio de la campaña anterior. Con más rinde y un mayor número de hectareaje, aporta 600 mil Tn más que en el anterior ciclo a la producción de la zona.

Región núcleo otra vez lejos de los 25 M de Tn

Muchos técnicos del área pensaron que se obtendrían rindes superadores por encima de los 42 y hasta de los 43 quintales. La meta de acercarse a los 25 M de tn en un momento parecía al alcance de la mano. Las marcas de las cosechadoras fueron contundentes, estábamos lejos de ello y con la continuidad de la trilla, más aún. La campaña 2014/15 seguirá alzándose en la región con la marca más alta de producción: 24 M de tn.

Mal tiempo para terminar con la cosecha

El 10% del área de soja de segunda que resta cosechar deberá esperar por unos días. Este jueves y viernes las lluvias y tormentas cubrirán toda la zona núcleo, pudiéndose alcanzar fenómenos intensos en áreas puntuales, especialmente el viernes. El fin de semana las condiciones del tiempo mejorarán. Sin embargo, el avance de un sistema frontal frío volverá a generar lluvias para el día lunes.

Fuente: GEA BCR