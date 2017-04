Después del incendio: más de 400 productores en la jornada a campo del IPCVA en la pampa

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) realizó ayer, 20 de abril, una nueva Jornada a Campo en el Establecimiento San Severino, uno de los que sufrió los incendios de enero de este año, en la localidad de Perú (La Pampa), una de las zonas más afectadas de la Provincia en la que se quemaron más de un millón de hectáreas.

Allí se dieron cita más de 400 productores y estudiantes de la región, convocados por el slogan “Recuperando campos después del incendio: Claves del manejo ganadero”.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Ulises Forte, Presidente del IPCVA, quien estuvo acompañado por Amadeo Nicora, Presidente del INTA -quien viajó especialmente para participar en el encuentro-, Eduardo Oliver, propietario del establecimiento, y Néstor Stritzler, Director Regional INTA La Pampa-San Luis.

“Antes que nada queremos agradecerle a Oliver por abrirnos la tranquera de su casa después de haber pasado por momentos tan críticos, y al INTA por acompañarnos y darnos soporte técnico en esta obsesión que tenemos desde el IPCVA por brindar herramientas que contribuyan a mejorar la productividad ganadera”, dijo Forte, quien remarcó la inusitada concurrencia de productores que “en esta región están separados entre sí por muchas leguas”.

Por su parte, Nicora destacó el trabajo conjunto que realizan ambas instituciones “para difundir herramientas que mejoren la competitividad de la cadena” y, en casos como en el de la jornada de La Pampa, contribuir a la reconstrucción de los planteos ganaderos después de una catástrofe como lo fueron los incendios.

Basta de grietas

“Hay que terminar con la grieta entre exportación y consumo interno”, aseguró Forte en su presentación, “ya que no existe ninguna contradicción entre exportación y consumo que, por otra parte, se potencian entre sí”.

“No hay ningún país que desprecie a su principal comprador, que en nuestro caso fue y es el mercado interno, y por eso tenemos que articular nuestras acciones de promoción para aumentar fuertemente las exportaciones pero sin descuidar a los consumidores del país, volviendo a una ecuación que históricamente nos llevó a ser unos de los principales productores y exportadores de carne a nivel mundial”, agregó.

Por su parte, Jorge Torelli (ex Vicepresidente del IPCVA y Gerente General de Frigorífico Mattievich), quien disertó más tarde, reforzó el concepto al asegurar que es necesario trabajar en forma muy inteligente sobre ambos mercados “dado que el año próximo podemos tener disponibles unas 200 mil toneladas más de carne y si no las podemos colocar estratégicamente se podría derrumbar el precio”.

En referencia a los mercados, Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción Interna del IPCVA, destacó la “recuperación del valor de la hacienda durante el primer trimestre del año” y aseguró que “la carne vacuna aumentó en el mostrador, entre febrero y marzo del 2017, un 7,3% mientras que el pollo lo hizo en torno al 14%”.

Después del incendio

Eduardo Oliver, propietario del establecimiento, recordó que los incendios de enero afectaron más de 3000 hectáreas en la parte sur de su campo (compuesto, en total, por 12 mil hectáreas): “Fueron muchos días de vigilia de todo el equipo, con tractores y máquinas, armado los contrafuegos, porque tuvimos muchos focos que se desataban por las tormentas eléctricas”.

“Pudimos controlarlos con mucho trabajo, y evitamos pérdidas de animales, pero otros vecinos de la zona perdieron absolutamente todo”, aseguró pese a reconocer que perdió “gran parte de la infraestructura, como alambrados y aguadas”.

La jornada contó, además, con presentaciones específicas, como “Recuperación de pastizales en campos afectados por los incendios” (Edgardo Adema, EEA INTA Anguil), “El que produce tiene que hacer números (costos ocultos)” (Juan Pablo Russi, asesor privado), “Manejo del rodeo de cría cuando se achica el campo” (Anibal Pordomingo, Coordinador del Programa Nacional de Carnes, INTA) y “perspectivas del sector frente a los nuevos escenarios” (Jorge Torelli, y Adrian Bifaretti, Jefe Departamento de Promoción interna IPCVA).

Además, se llevaron a cabo dos paradas o salidas a campo: “Sector alcanzado por el fuego, situación del pastizal”, y “Rodeo general de cría, vaquillonas, toros”.

Además de los mencionados, en la jornada también participaron autoridades de las entidades agropecuarias nacionales y el Consejero Jorge Grimberg del IPCVA.

Fuente: IPCVA