Mauricio Macri estuvo ayer en Marcos Juárez

Estuvo en el imaginario de la gente ya que se viralizó una foto que tiene más de cuatro años cuando el actual presidente estuvo en Marcos Juárez y pidió tomar un helado ya que quienes lo conocen dicen que es fanático de las cremas heladas es más ese día llego a probar varios gustos que las empleadas del lugar le acercaron para degustar.

Mi teléfono sonó varias veces ayer, los mensajes de whatsapp fueron constantes durante el día martes en Marcos Juárez preguntando si el Presidente Macri estaba en la ciudad.

Que estaba pasando? Se había viralizado una foto del Presidente Mauricio Macri eligiendo el sabor de un helado en una heladería céntrica de Marcos Juárez.

Se pudo leer por ejemplo en redes sociales que es el lugar donde se movió la noticia.

“Escuchen esta Macri en Marcos Juárez”

“Me dicen que lo vieron entrar a la Alpina”

“ Si mi Mamá me dijo que le contaron que estaba con Cornaglia en la heladería”

“Tenés esta información……es de ahora ¿?

“Dicen que sí, que está en alpina”

Vamos a consultar a uno de los protagonistas de la foto

Que hice hoy a la mañana le consulté a Guillermo Cornaglia que está en la foto, no para saber si estuvo Macri en Msjz sino para averiguar hasta Dónde se habían corrido esos dichos y cuántas veces le preguntaron ayer por esto.

Guillermo ¿Cuantas veces te preguntaron si estuvo Macri ayer en la heladería ¿?

Guillermo Cornaglia “ Hola Tony, si la verdad que se viralizó no sé por qué y la cantidad de llamados que tuve y WhatsApp fueron muchas , creo que no se fijaron bien ya que no va a estar un presidente caminando por Marcos Juárez con total libertad”

“no te imaginas una cosa es contarlo y otra vivirlo la cantidad de llamados que tuve, me causo risa y orgullo a la vez porque estoy en todo Msjz en la foto con Mauricio”

En tiempos de redes sociales el ingenio y la imaginación no van de la mano a veces de la realidad.