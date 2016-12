“El nombre de la cosa”, por Federico Andahazi

Federico Andahazi: “Todos los ministros, con sus largos camisones celestes, se conmovieron cada uno en su lecho. O donde quiera que estuvieran. Porque no todos estaban en sus cuartos. Una inquietud indecible había poblado los ánimos con fantasmas insomnes.”

Mauricio Macri y su gabinete convirtieron el balneario de Chapadmalal en una suerte de abadía benedictina, semejante a la que inspiró a Umberto Eco para escribir “El nombre de la rosa”. En el retiro espiritual junto al mar, los monjes laicos de Macri vestían rigurosos y pulcros hábitos celestes. El secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis, informó que durante cuatro días el presidente encabezaría un retiro espiritual con el gabinete, para “hacer un balance” del primer año de gestión y “definir los objetivos de los próximos 3 años” de gobierno.

Las fotos dejan ver un ameno grupo recortado contra un cielo diáfano, un mar calmo de fondo y unas sonrisas relajadas. Así transcurrió el primer día, entre mesas de trabajo, reuniones y amables debates.

Pero al caer la noche el mar se embraveció. Las olas, altas, rampantes, mostraban su cresta encrespada refulgiendo en medio de la oscuridad cerrada. La luna nueva, testigo invisible de los sombríos hechos que habrían de acaecer, tornaba más negra la noche. El aullido de un perro quebró el silencio.

Todos los ministros, con sus largos camisones celestes, se conmovieron cada uno en su lecho. O donde quiera que estuvieran. Porque no todos estaban en sus cuartos. Una inquietud indecible había poblado los ánimos con fantasmas insomnes.

Entonces, como si todos los presagios se hubiesen reunido en una sola garganta cerrada por la angustia y el terror, un alarido humano se impuso sobre el aullido de las bestias. Todos, los que estaban en su camas y los que permanecían levantados porque no podían conciliar el sueño, corrieron en dirección al sitio de dónde provino el grito. A medida que iban llegando al lugar, los gestos de espanto se replicaban y sumaban horror al horror.

Tendido cuan largo era, yacía el cadáver, aún tibio, del segundo semestre del año. Muerto de manera prematura, el cadáver apareció en un estado calamitoso. Todos los congregados al retiro le habían augurado un futuro promisorio y, sin embargo, ahí estaba exánime y sin posibilidades de reactivación.

El pulso de la actividad económica ya no latía. El vientre estaba hinchado, producto de la inflación acumulada. Pero el resto del cuerpo se veía escuálido, víctima de una clara baja del consumo. Tenía contusiones a causa de un golpe por una fuerte caída, como si la construcción se hubiese desplomado sobre él. Una paradoja: el cadáver estaba tendido de tal forma que parecía que lo hubiesen dado vuelta. Y, sin embargo, no había indicios de inversión. Era evidente que no había muerto de muerte natural: un tajo, profundo como una grieta, lo dividía por la mitad.

Las expresiones de horror pronto se convirtieron en muecas inquisidoras. Una pregunta muda flotaba en el aquel aire espeso: ¿quién mató al segundo semestre?

El ministro de salud, el médico Jorge Lemus, se arrodilló junto al cadáver y comprobó que no presentaba posibilidad alguna de reactivación. Pero los demás lo miraron con recelo. El ministro Prat Gay le dijo con un sino de suspicacia:

-Antes de dar explicaciones sobre la salud de los muertos debería explicar el estado de salud de la salud que, por cierto, deja mucho que desear.

El Dr. Lemus se incorporó, se quitó el estetoscopio e increpó al ministro de hacienda.

-Si hay alguien sospechoso de la muerte del segundo semestre… ¡ese hombre es usted, ministro!

Prat Gay, sin abandonar su compostura británica, repuso:

-No tendría ningún sentido que yo fuera el asesino. Le recuerdo que yo lo hice nacer sano y fuerte a partir del arreglo con los holdouts y la salida del cepo.

-Por favor, les pido que no discutamos en medio de tanto dolor -terció el ministro de Medio Ambiente, el Rabino Sergio Bergman, y se dispuso a iniciar el oficio religioso para despedir al segundo semestre con unas sentidas palabras. Pero tampoco él estaba exento de sospechas. Entonces la ministra Patricia Bullrich lo interrumpió y a boca de jarro le preguntó:

-¿Y Ud. tiene coartada?

-Y, si no la tengo coartada yo que soy el único rabino…

En ese momento ingresó en la sala el presidente. Se hizo un silencio hecho de respeto y temor. El mandatario caminó en torno del muerto, amonestó a cada uno con la mirada y, con un tono semejante al de Guillermo de Baskervill, el cura detective de Umberto Eco, finalmente habló:

-Sé quién fue el asesino.

Todos se escudriñaron con inquietud.

-¿Quién fue? -preguntó Patricia Bullrich con voz temblorosa.

-Esa respuesta, ministra, la debería dar usted que, se supone, está a cargo de la seguridad.

La ministra bajó la cabeza no sin ruborizarse.

-Sé quién lo mató, pero no sé cómo se llama.

Nadie se atrevió a hablar ni a preguntar. Ante el silencio, el presidente continuó:

-Al segundo semestre lo mató una cosa sin nombre. Una cosa que, según la izquierda, es neoliberal y, según los liberales, exhibe un gasto público demasiado alto para ser tal cosa. Una cosa con forma de gorila, de acuerdo con los peronistas y demasiado peronista a juzgar por la presencia de algunos justicialistas en este lugar. Una cosa que se dice a sí misma desarrollista pero a quien el desarrollo asegura desconocer por completo. Una cosa que cree que se puede hacer política sin la política; una cosa rara que va tocando timbres por los barrios y es observada como un fenómeno del otro lado de las rejas. ¿Sabe como se llama esa cosa, ministro Lombardi, a Ud. que le gustan tanto los juegos de palabras?

-Y yo que sé, todavía no encontré un nombre nuevo para el Centro Cultural Kirchner, voy a saber cómo se llama la cosa…”.

-Señores ministros, yo no sé cómo se llama. Pero esa cosa, … esa cosa somos nosotros. Y no habrá tampoco primer semestre del año que viene ni segundo hasta que no encontremos el camino y sepamos, de una vez, el nombre de la cosa.

Fuente: http://radiomitre.cienradios.com/el-nombre-de-la-cosa-por-federico-andahazi/