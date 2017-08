Pintamos o no Pintamos

Cuando cualquiera de nosotros va a pintar un lugar de nuestra casa lo primero que pensamos es como lo vamos a hacer, de ahí en adelante buscar las alternativas para que el trabajo que se haga quede bien, acorde a lo que nos gusta, sabiendo que uno cuando pinta lo hace para que ese trabajo dure lo suficiente y no tengamos que hacerlo nuevamente en el corto plazo.

Ahora bien, como se pinta en una ciudad que es cabecera de departamento los lugares que son públicos? analizando lo que cualquiera de nosotros haría es decir pongo todo lo que tengo de una vez y me olvido por un tiempo, o se hace como lo realiza la municipalidad de Msjz con una pintura que dura 10 días siempre y cuando no llueva, no pasen muchos autos, motos etc.

Consultando a una autoridad de tránsito sobre el tema específico sobre que pintura se utiliza y por qué dura tan poco la respuesta fue la siguiente: Usamos pintura vial no la que corresponde por que no es vulcanizada y por una cuestión de presupuesto. (Empresarios de la pintura de MsJz aseguran que esa pintura no corresponde para el trabajo a realizar)

La cuestión se simplifica si es que solo se hace para nos vean pintando y quede lindo unos días o queremos que la obra de pintura sea eficiente y duradera.

La respuesta es lo que se ve, por más que nos digan que este “gasto” (inversión) es lo que se puede hacer por presupuesto, sabiendo de ante mano que no es un trabajo eficiente por que el material no lo es, entonces para que lo hacemos ?

Eduardo Oyola