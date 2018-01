Nombre del Artículo

Señora Vaca la elegida en Marcos Juárez

Descripción

Es sin dudas lo que muchos vecinos de la ciudad de Marcos Juárez dicen entre amigos y familiares: Yo si no es carne de vaca no como, que me falte todo menos un buen bife, mato por una buena costilla de vaca ,pero cuidado que el hábito se viene modificando y el pollo y el cerdo vienen ganando terreno en estos últimos años.

Autor

Eduardo Oyola

Nombre del editor