Trigos negros tras la ola polar en el oeste de Córdoba

“Están negros y eso asusta”, dicen los técnicos. Como si una marea de alquitrán los hubiese alcanzado, en buena parte de los departamentos de Unión y Marcos Juárez, los trigos cambiaron dramáticamente de aspecto. En Marcos Juárez venían con un gran desarrollo aéreo y “muy tiernitos” por la falta de fríos anteriores. Por ello se teme si el evento puede impactar sobre el potencial del trigo. Habrá que ver cómo evolucionan, indican. En otras áreas el crecimiento está casi detenido, y se va a demorar más el cierre del surco. Se vienen semanas en las que se estará muy atento a las malezas. La siembra a punto de cruzar la línea final; está en el 98% de avance.

Temperaturas bajo cero paralizaron los trigos

Muerte de macollos, perdida de área foliar e interrupción del crecimiento fue el saldo que dejaron las intensas heladas de la madrugada del lunes y el martes de esta semana. En las áreas más afectadas de Córdoba, deberá seguirse la evolución de sus efectos la próxima semana para evaluar el impacto. En el resto de la región, no habría una afección significativa que ponga en compromiso el potencial de rinde: los trigos están con muy buenas condiciones y buenas reservas de agua. Las plantas tienen todo para recuperarse. Pero todo se atrasará más incluido el cierre del surco, por la drástica desaceleración de la tasa de crecimiento. El cultivo tendrá que reparar y reponer su aparato foliar, perdiendo la ventaja sobre la carrera que le imponen las malezas. Aquellos que estaban anhelando el cierre del entresurco para relegar la aplicación de herbicidas, deberán comenzar a preparar los aplicadores. Los trigos helados pasaran más tiempo del previsto vulnerables a las malezas.

La siembra congelada en el final: el avance es del 98%

Si bien no hubo un gran avance de la siembra entresemana debido a las precipitaciones de la semana anterior, se sumaron pequeñas áreas en el norte de Buenos Aires, en particular las menos alcanzadas por las lluvias. La condición sigue destacándose en el cultivo con un 80% entre excelente y muy buenas condiciono. El 60% de los cuadros se encuentra en pleno macollaje y un 25% está entrando en esta etapa. El resto desarrolla hojas y los más atrasados recién están emergiendo.

Fuente: GEA BCR