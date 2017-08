Una Falsa alarma error o broma de mal gusto

La ciudad viene de ser sacudida por una tragedia que se llevó la vida de un pibe de 14 años hace pocas horas atrás en el barrio de sur de la ciudad de Marcos Juárez.

Siendo las 0:28 del día sábado 12 de Agosto se siente la alarma general de bomberos y comienza a correr la adrenalina seguro de quienes pudieron escucharla a la espera de tener la noticia de lo que estaba ocurriendo a todo esto ya la maquinaria de auxilio y seguridad estaba en marcha que quiero decir con esto: 40 bomberos movilizados, inspectores de tránsito, y policía todos asistiendo a lo que en principio era un incendio de una casa en calle Quintana y Rawson.

Al llegar al lugar el móvil policial no observa nada consultan nuevamente la ubicación y era el lugar que supuestamente sufría el siniestro, ya con el equipo lanzado hacia la zona 20 bomberos en tres unidades más otros 20 esperando en el cuartel esperaban la confirmación de la noticia si era una falsa alarma lo que finalmente ocurrió

La duda es saber si fue una broma de alguien que no tuvo mejor idea que hacer semejante llamado o alguien (una mujer) pudo haber visto humo y sentido olor a quemado ya que según me cuentan se percibía olor a basura o cable quemado.

Solo hay dudas a esta hora lo único claro es que con estas cosas no se joden ¡