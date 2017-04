Una Familia en Marcos Juárez necesita $10.547,53 para su Canasta Alimentaria

En Marzo la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para un adulto equivalente fue de $3.413,34.1 Esto representa un aumento de 5,36% en relación al mes anterior.

La variación interanual de la CAN respecto a Marzo de 2015 fue 26,45%.

La variación acumulada de la CAN en Marzo fue de 5,36%. Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $ 10.547,23.

La Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $7.338,69 y para una familia tipo $22.676,54.

Informe CAN Marcos Juárez Marzo 2017