Como una versión armada puede generar pánico en una ciudad

Durante horas del mediodía en la ciudad de Marcos Juárez se vio en el cielo el vuelo de un helicóptero de la policía de Córdoba en varios sectores como por ejemplo barrio sur, centro, este y oeste.

Tomando la cuestión con seriedad consulto a una fuente policial quien me asegura que están haciendo un control de rutina u operativo saturación.

Antes de eso ya había tenido varias pero varias consultas preguntándome que pasaba con ese helicóptero que les llamaba la atención, de ahí en adelante todas las conjeturas posibles que se escapó un preso, que es un violador que esta prófugo, que es una persona que mato a un policía así de descabelladas las versiones.

Volví a comentar y reconfirmar con la fuente policial : “Me están llegando los mensajes que está pasando esto, que un preso, que un muerto, que un policía y no sé cuántas cosas más….. que hay ?

Policía:” Pero no ya te dije antes que era un operativo de control, no hay tal versión hasta de la municipalidad me están llamando por lo mismo es increíble el poder de imaginar de la gente” .

Les cuento esto que es ni más ni menos lo que está pasando con todos esos mensajes de whatsapp que generan desconfianza y pánico por ejemplo estos:

1)Se acaba de escapar un violador de la policía de Marcos Juárez.. Aparentemente mato a un policía…

Helicóptero sobrevolando Marcos Juárez y policías parando vehículos..

OJOOOO… CASAS CERRADAS COMPLETAMENTE

2) Están buscando un tipo que se les escapó. Está x la zona de la escuela Zambruno

3) Un helicóptero sobrevolando encima de nuestro patio . . . Cierren todo.

Todas esas versiones circulando por todos lados, nada más alejado de la realidad sobre todo después de haberlo chequeado con la policía de la ciudad.

Una versión miles de conjeturas ¡!!!

Eduardo Oyola