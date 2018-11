Barrido: Se incorporaron hombres al trabajo

Juan y Maxi son dos vecinos de la ciudad de Marcos Juárez que desde hace un tiempo se han incorporado al barrido de calles y forman parte de un equipo de 10 varones que realizan el trabajo en varias calles de la ciudad.

Hoy por la mañana me encontré con ellos en la calle Rosario de Santa Fe cuando cumplían con sus tareas.

El @GCMSJZ ha incorporado varones al barrido de calles, un equipo de 10 hombres trabajan a lo largo de la ciudad desde las 6AM ➡️https://t.co/omt3forxyX pic.twitter.com/AlOPe0fyPp — Eduardo Oyola✌📱 (@EduardoOyolaOk) 2 de noviembre de 2018

Seguramente a más de uno le puede haber llamado la atención que hombres estén barriendo las calles, la pregunta sería por qué no pueden hacerlo o mejor dicho porque no podemos hacerlo?.

Tanto Juan como Maxi lo toman con total naturalidad y frescura “Para nosotros es un trabajo” y claro que sí que más gratificante y sobre todo que dignifique al hombre que el trabajo.

No es menor lo que me cuenta uno de ellos y me dice Maxi“ Yo era albañil pero esto es distinto y es trabajo yo necesito trabajar” y Juan me cuenta que es pintor que tiene una familia que mantener, que son varios “ Acá trabajamos todos los días, de seis a una y después tenemos tiempo para una changa, yo tengo una máquina para cortar pasto y eso ayuda”.

En las grandes ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Ciudad Autónoma de BsAs, es habitual ver a los hombres barrer las calles y ahora será lo mismo en Marcos Juárez.

Eduardo Oyola