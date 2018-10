Caty Fochini con su arte por el mundo

Caty Fochini habla, siente y vive como artista, ella es de la ciudad de Marcos Juárez y hoy le toca estar formando parte del cuerpo de baile de los cruceros MSC que viajan por el mundo.

Cuando Caty recuerda sus primeros pasos el tiempo vuelve hacia atrás “bueno yo comencé cuando solo tenía 2 años en el gimnasio oxígeno de Rita Berthou cuando todavía estaba en calle Chacabuco, luego a los 13 cuando me entere que había una chica que daba danza clásica decidí comenzar también”.

Lo interesante de la charla es ver e imaginar esa constancia para con el baile ya que durante todo el ciclo escolar nunca dejó ninguno de los dos lugares.Una vez terminado el secundario su pasión ya tenía un lugar asignado… llegar a la ciudad de Rosario.

El profesorado de danza en la ciudad cuna de la bandera era su próximo destino y Caty lo recuerda “Comencé a estudiar en el profesorado de danza clásica contemporánea en el Instituto Isabel Taboga, a la vez en el estudio de Flavio Mendoza hice la carrera de bailarín durante tres años”

Ya instalada en la ciudad de Rosario los casting eran una meta para poder ingresar al mundo artístico profesional lo que le permitió estar en varias compañías de teatro o eventos de fiestas temáticas “ahí bailábamos o recibíamos a la gente en los eventos, hasta que luego de tres años comencé a trabajar junto a la compañía Classique’s Shows y en el bar El Cairo hacíamos cada dos semanas un espectáculo”.

El primer contrato profesional estaba por llegar y finalmente en el año 2016 Caty lo tuvo, nada más ni nada menos que con una empresa internacional “El circo Tihany” y como bailarina, gracias a que una coreógrafa sin ella saber había enviado sus videos “ahí estuve tres meses en los shows de Rosario, luego dos meses en Santa Fe a la vez que seguía estudiando”.



Destino Perú

Durante el 2017 el Circo de la Alegría fue su lugar de trabajo “ Me surgió un contrato para los meses de Julio y Agosto, en este circo que es muy famoso en Perú y me decidí a ir con dos amigas ya que bueno…..era un contrato corto”

Un barco la esperaba

Con el 2018 y un nuevo año por delante aparece una oportunidad de trabajo en los cruceros MSC y Caty no la dejo pasar y es contundente en la afirmación “Las oportunidades hay que aprovecharlas porque no sabemos cuántas veces se nos pueden dar” Y así lo hizo “me entere en Marzo lo del crucero y en Abril estaba viajando hacia Barcelona en el que estuve un mes ensayando luego un mes más en el barco mientras se construía, hasta que el 9 de Junio y con un evento increíble se inaugura, con famosos, alfombra roja, hermosísimo, fue rápido el proceso para irme tanto tiempo fuera de casa”.

El camino de Caty hoy es por el Mediterráneo bailando y viajando en crucero por Génova, Mesina, Nápoles, Barcelona, Marsella y lo cuenta así “ Hoy estoy viviendo un sueño, para cualquier persona o bailarina es un sueño vivir de esto yo me siento inmensamente feliz, pudiendo ser independiente, viajando, conocer estar arriba del escenario con tres shows por noche, yo me siento así, en un sueño”.

Los sueños hay que disfrutarlos pero también tienen un costo y para esta joven MarcosJuarense no es la excepción “Yo dejé mucho en Argentina y eso me duele un montón, extrañar a mi hermano que lo amo con toda mi alma, mi familia, es difícil todo esto se extraña mucho, también fue difícil para mis padres, no deber ser fácil que se te vaya un hijo tan lejos, al mar, solo, pero siento el consejo, apoyo y la compañía de ellos”.

Felicitaciones Caty a seguir disfrutando y armando tu historia hemos viajado con vos a través de tus palabras …..Gracias por la nota!

Eduardo Oyola