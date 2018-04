Cómplices del pánico

En eso nos convierte el simple hecho de seguir desparramando vía whatsaap a nuestros contactos esos mensajes desconocidos que no hacen más que alterar nuestra tranquilidad.

Esto volvió a ocurrir el día miércoles anunciando una terrible tormenta que llegaba a nuestra zona.

Más precisamente esto: Hola Germán, escuchame te quiero mandar un mensaje importantísimo que me acaban de avisar sabes, que estoy con el tema este del Servicio Meteorológico, me mandan toda la data de lo que va a venir ….bueno se espera para mañana una tormenta impresionante …la cantidad de agua que va a caer, si no el tema de las piedras que van a ser del tamaño de una pelotita de golf!.

Por qué lugar empezar a desmitificar este mensaje? y no ser cómplices del pánico. Ok comencemos

1. Quien es el que habla ¿?

2. Quien es Germán ….tiene apellido, donde vive?

3. Uds creen que el servicio meteorológico hace informes individuales ? NO

4. Se espera para mañana una tormenta impresionante! esto es fácil de chequear con los distintos informes meteorológicos que tenemos a mano en cualquier teléfono móvil.

Podría seguir, pero seria hacerles perder más tiempo quizás el mismo que perdieron ayer pasando el mensaje en cadena.

Definición de Spam: hace referencia a aquellos mensajes, con remitente desconocido, que no son solicitados ni deseados por el usuario y que, además, por norma general, son enviados en grandes cantidades. Por consiguiente, el spam se caracteriza por ser anónimo y masivo.

Desde un punto de vista social tiene sentido que así ocurra, pues la información que nos llega desde nuestros contactos se cuestiona menos que la recibida desde fuentes externas.

Leemos sin espíritu crítico, con la guardia bajada o simplemente no leemos, y lo reenviamos. Ya está la cadena montada y la información falsa sigue su curso.

Pero ahora WhatsApp quiere tomar cartas en el asunto y se prepara, o eso dicen sus traducciones, para poner medidas para frenar las fake news, y el spam de camino. https://www.xatakamovil.com/aplicaciones/whatsapp-tiene-un-plan-para-acabar-con-el-spam-y-las-fake-news-segun-fuentes

Aquí Andrés Oliva Periodista Especialista en periodismo digital, tecnología y redes sociales nos saca las dudas.

Que humildemente les recomiendo, tomémonos un tiempo para chequear la información que nos llega, hagámonos dos o tres preguntas básicas y de esa manera vamos a contribuir a no ser cómplices del pánico. Abrazo de Gol

Eduardo Oyola