Día del locutor , no es una fecha más, antes de seguir contándoles algunas cosas voy a dedicarle esta nota a quiénes me dieron una mano allá a lo lejos para que pudiera terminar mis estudios y hoy poder exhibir este carnet de Locutor Nacional Mat 3994 que solo lo muestro cada 3 de Julio.

Seguramente nombrarlos a todos sería lo más justo, pero quiero que sepan que los recuerdo a uno por uno y siempre estaré agradecido con la nobleza que lo hicieron.

Hace algunos días atrás en una charla me preguntaban por qué “Locutor” y no supe que contestar, habrá sido porque me gustaba la lectura o quizás por ser consiente que los números y las fórmulas no eran para mí, me inclino más por esto me parece.



Muchas historias fueron pasando desde ese primer día que me encontré con gente que no había visto en mi vida pero que estaban en el mismo lugar que yo tratando de ser lo mismo.

La varita del de arriba no había sido generosa con mis cuerdas vocales por que no entraba en la lógica de ese locutor de voz gruesa que todos quieren ser, podría haber hecho un trabajo a fondo pero para que ?.

Empecé a construir desde lo que tenía, dedicándole esfuerzo, apasionándome cada vez más por llegar al objetivo que me había propuesto, quería ser Locutor. Conocí muchos compañeros y hasta el día de hoy conservo amistad con varios de ellos que fueron pares y hoy colegas.

Una vez terminado el último examen, al que no pensé aprobar (imagino que a todos les debe pasar lo mismo), me costaba verme como un locutor como cada uno de mis compañeros que uno a uno iban rindiendo bien.

Entré a esa sala donde se encontraban los examinadores que venían de Bs As, no me acuerdo que fue lo que hice, que les dije, menos que lo que leí, pero se ve que lo hice bien ya que logre lo que había buscado durante tantos años.

Después llegaron mis pasos por las radios de la ciudad, haciendo esas prácticas en los horarios que nadie quería o que no había gente, edad 20 y chirolas.

Así vinieron otras radios, la tele, tengo el honor de haber trabajado en casi todos los medios de la ciudad que quiero y de no haber parado nunca desde ese día que me dijeron que había aprobado ese último examen.

El año que viene van pintando los 49, a pesar del tiempo la energía está intacta y espero que siga así, sobre todo para los que piensan que tratando de callarme me dejan sin voz, no se dieron cuenta todavía …nunca van a poder callar una pasión !!!!

