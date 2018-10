Emanuel LLabres de Leones por el mundo

Viajar por el mundo junto a Worldlando

Se llama Emanuel Llabrés, es de Leones y desde hace unos años se dedica a realizar diversas experiencias alrededor del mundo y las comparte en sus redes sociales con sus “amigos viajeros”, lo pueden encontrar en su canal de Youtube, en su Instagram o en Facebook como “Worldlando”.

Allá por 2013 comenzó su idea de emprender una vida sin rutinas, buscando alternativas para realizar y cumplir su sueño, viajar y conocer el mundo.

Su primera experiencia fue estudiar inglés en un país donde la lengua principal sea ésta, el destino elegido fue Nueva York. Allí estuvo 6 meses, aprovechó esta oportunidad y desde ese momento supo que los próximos años de su vida no se encontraban como venían siendo, trabajando en la capital nacional del trigo.

Como para resumir un poco la vida de Emanuel, es oriundo de Leones, actualmente tiene 34 años, está soltero, estudió Periodismo Deportivo en Rosario, regresó a su ciudad natal para fundar un semanario deportivo que incluía las noticias de los clubes de Leones y Marcos Juárez, “Tr3s Deportivo”, lo fundó con dos socios, Lucas Pairetti (Leones) y Ariel Goggiano (Marcos Juárez).

A los dos años cambió un poco el rumbo, Ariel se dedicó a la televisión en Marcos Juárez, y él junto a Lucas y su hermano Julio crearon “El Informante” un periódico semanal sobre noticias generales de la ciudad de Leones.

Pero desde que regresó de esa experiencia en Estados Unidos, en su cabeza siempre estuvo la idea de viajar.

¿Cómo tomaste la decisión de emprender?

En 2014 me propuse rendir un curso de inglés, IELTS, que me habilite para aplicar a la Visa Work & Holiday de Australia. Cuando alguien se propone un objetivo y está convencido que puede hacerlo lo logra y así fue. En 2015 me fui a vivir y trabajar a Australia, precisamente a Melborune.

¿A qué te dedicaste allá?

Al principio no fue sencillo, otro idioma, otra cultura, empezar de cero. Pero siempre digo que estas experiencias son como una rueda, una vez que uno ingresa en el sistema es cuestión de dedicación, empujar y siempre se va para adelante. Comencé trabajando en un bar-restaurante como cantinero, después pasé a la marca de autos Porsche, comencé lavando autos y después trabajé junto al equipo de competición asistiendolos. Las cosas se fueron dando más que bien y eso me permitió hacer una buena base económica y planificar mi proyecto, que era lo que todas las noches me rondaba en la cabeza.

¿Cómo siguió la historia después de Australia?

Viajé y comencé a planificar lo que hoy es Worldlando, que desde aquellos tiempos a hoy cambio mucho, pero la escencia es la misma, viajar, compartir experiencias con mis seguidores y disfrutar el día a día. En total viajé, 1 mes por Australia, 4 meses por el Sudeste Asiático, 1 mes por Europa y 1 mes por Estados Unidos.

Después de eso ¿qué?

Volví a Argentina, mi idea era regresar a Australia pero por cosas del destino no me salió en ese momento una visa, asi que decidí quedarme y emprender en Córdoba capital, comencé a trabajar en el área de prensa del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, al mismo tiempo realicé un curso de Marketing Digital y Redes Sociales, pero sentía que mi vida no se encontraba allí, asi que volví a aplicar a esa Visa en Australia, salió y me fui para allá nuevamente.

¿Cómo surge la idea de este proyecto?

Siempre quise armar mi propio proyecto de viaje, me rodié de gente viajera con los cuáles compartía ideas y de ahí fui dándole forma. El nombre surgió en un viaje que regresaba de Buenos Aires a Leones, tras aplicar a la primera visa en Australia, pensaba que nombre darle y surgió de él mix de WORLD (mundo en inglés) y VOLANDO, “Worldlando”, el mundo volando.

¿De qué se trata Worldlando?

Worldlando es un canal viajero, donde interactúo con mis seguidores, brindo consejos, tips para viajar y sobre todo trato de incentivar a que se animen de ir por eso que tanto desean, viajar por el mundo. Cuento con un canal de Youtube, que aprovecho para invitar a todos a que se suscriban, me encuentran como Worldlando. También en Facebook tengo mi Fan Page y en Instagram es donde más fuerte actualmente estoy, una red social que me permite interactuar con mis seguidores en tiempo real y eso está muy bueno, disfruto muchísimo de las buenas energías que me transmiten a diario mis seguidores.

La gran pregunta es, ¿cómo haces para viajar por tanto lugares?

Mi experiencia es tratar de trabajar en los lugares que se pueda, que una visa me lo permita, juntar dinero y después recorrer. Lo hice en dos oportunidades con Australia y ahora estoy en Nueva Zelanda. Nadie te regala nada, siempre un sacrificio hay que hacer para después disfrutar. Y algo para destacar, es pensar siempre positivo, las buenas energías llaman a las buenas energías, si uno dice no puedo o es difícil, seguramente no podrá o le será difícil. Hay que enfocarse en el sí puedo, lo lograré. Un ejemplo fue el del Mundial de fútbol, con amigos empezamos a planificarlo desde Octubre, yo sin saber donde iba a estar o que sería de mi vida en ese tiempo. Pero siempre en mi cabeza estuvo que iba a ir, los sorteos de entradas avanzaban y no salía favorecido, pero mi enfoque seguía puesto en Rusia y por suerte en el último sorteo salimos favorecidos con los tickets y de ahí todo lo que viví y compartí en mis redes con los seguidores.

Actualmente en Nueva Zelanda, ¿Haciendo qué?

Llegué hace dos semanas, me instalé es Wellington, la capital. Hace unos días conseguí trabajo en Porsche, en verdad aquí es una agencia de autos que vende esa marca y otras más. Por mi experiencia en Melbourne y algunos contactos, me postulé a un puesto y afortunadamente quedé seleccionado. Voy a estar en la parte de atención al cliente y como solemos decir en Argentina, un “che pibe” ya que ayudaré a todos los que trabajan adelante en los mostradores.

Igual Worldlando sigue avanzando…

Claro, jamás dejaré mi proyecto de lado, continúo con mis redes y lo más importante creciendo en el Canal de Youtube con videos semanales de lugares que hay que visitar en el mundo y con cosas divertidas que me pasan acá, por ejemplo, hace una semana saqué un video de la experiencia de comer un “Kiwi Dorado” que desconocía totalmente. Así que los invito a que me sigan. No es fácil ser profeta en mi tierra, pero la verdad que siento lo contrario, con todas las personas de allá, del Sudeste Cordobés, hace unos meses estuve de visita y muchos me saludaban y me decían que me siguen, que se divierten y viajaban conmigo, eso me deja tranquilo que mi propósito se va cumpliendo, siempre con cosas por mejorar pero con el mismo objetivo, disfrutar de mi vida haciendo lo que más me gusta, viajar.

Gracias Ema por la nota !!! a seguir disfrutando el camino de los emprendedores !!!