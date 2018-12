Jorge Apesteguia víctima de robo en Rosario

Le roban al MarcosJuarense Jorge Apesteguia en calle Italia fue abordado por un ladrón’ que venía en moto arrebatándola su teléfono celular.

Apesteguia que desde hace tiempo está instalado en la ciudad de Rosario lo hizo saber en sus redes sociales para que no compren elementos robados.

Que las redes sirvan para ayudar y no les pase a Uds, lo que me sucedió a mi: ayer me robaron mientras caminaba de regreso a mi casa a las 9 de la noche, a estar más atentos…