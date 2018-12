Nos controlamos para la actividad física?

Los deportistas que realizan actividad física tienen algún control médico hecho para poder hacerla o hicieron algúno previo a la competencia, nos controlamos para hacer actividad física?

Hace algunos días atrás por las calles de Marcos Juárez hombres y mujeres corrieron una maratón que es tradicional ya en la ciudad, más de 200 personas asistieron al evento que organiza la Municipalidad de Marcos Juárez denominada “Maratón Ciudad de Marcos Juárez” que tuvo como condimento además de la carrera tradicional de 5k, “un nuevo recorrido de 10K el cual llevó a sus corredores por los principales puntos de referencia de la ciudad y el sorteo de una moto”.

Como ese evento hay otros en el que la actividad física llega a ser más intensa de lo habitual para un deportista en actividad como amateur o quienes lo hacen de manera social, como podría ser el tradicional picadito entre semana o el tenis, paddle o lo que se practique de manera intensa.

Sin ir muy lejos, consultando con amigos y conocidos cuando pregunte: Alguien se controla ? Tienen algún examen médico que diga que están aptos ? la mayoría me dijo que NO ! pero algunos agregaron cosas como estas, eh negro si estoy bárbaro, toda la vida jugué al fútbol, esta no fue mi primer maratón ya hice otras y solo me duelen las piernas, ahhhh claro justo me va a pasar a mi! ehhh loco para ! si nunca le paso nada a nadie !

Consultando al médico cardiólogo Jose Fuentealba sobre cuántos son los deportistas o cuantos hacen alguna actividad física en Marcos Juárez que tienen conciencia sobre la realización de estudios previos me comenta “ es muy baja la incidencia de pacientes – deportistas que se hacen una evaluación médica pre competitiva es muy pero muy baja, yo podría decirte solo un 5% salvo aquellos que están federados”

Hay una falta de concientización sobre todo para prevenir eventos posteriores, lo bueno es evaluar de manera precompetitiva que tipo de deporte o ejercicio podemos realizar comenta el Doctor Fuentealba.

Les cuento también que un profesional de la nutrición me dio este dato :“ El paciente puede estar bien cardiológicamente ,pero mal nutrido o alimentado, la evaluación cardiológica es solo una parte del control”

La diferencia a tener en cuenta es aquellos que hacen ejercicio, mover músculos y huesos y otra hacer deporta o ser un atleta.

Por las dudas la semana que viene me hago el chequeo de rutina ! como dice el relator Aguanten los corazones !!

Eduardo Oyola