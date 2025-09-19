19 SEP

¡Planifica tus Escapadas! Feriados 2024 en Argentina

En Argentina, este año viene cargado de días festivos que te permitirán disfrutar de unos merecidos descansos. Con un total de 12 feriados inamovibles y cuatro trasladables, el calendario oficial para el 2024 ofrece múltiples oportunidades para escapar de la rutina y explorar nuevos destinos.

Feriados Inamovibles: Fechas Clave para Marcar en tu Calendario
Entre los días que no pueden pasar desapercibidos se encuentran:


24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
1° de mayo: Día del Trabajo
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados Trasladables: Flexibilidad para Planificar tu Descanso
Además, hay cuatro feriados que pueden moverse de fecha:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional


¿Listo para un Descanso? ¡Aprovecha los Puentes!
El calendario también reserva días con fines turísticos, ideales para escapadas cortas:

1 de abril: Puente con Viernes Santo (29 de marzo)
21 de junio: Puente con Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (20 de junio)
11 de octubre: Puente con Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre)


El gobierno destaca la importancia de estos feriados para impulsar el turismo y combatir la estacionalidad en el sector. ¡Prepárate para aprovechar al máximo estos días libres y disfrutar de todo lo que Argentina tiene para ofrecer!

