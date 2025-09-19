En Argentina, este año viene cargado de días festivos que te permitirán disfrutar de unos merecidos descansos. Con un total de 12 feriados inamovibles y cuatro trasladables, el calendario oficial para el 2024 ofrece múltiples oportunidades para escapar de la rutina y explorar nuevos destinos.

Feriados Inamovibles: Fechas Clave para Marcar en tu Calendario

Entre los días que no pueden pasar desapercibidos se encuentran:



24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1° de mayo: Día del Trabajo

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados Trasladables: Flexibilidad para Planificar tu Descanso

Además, hay cuatro feriados que pueden moverse de fecha:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional



¿Listo para un Descanso? ¡Aprovecha los Puentes!

El calendario también reserva días con fines turísticos, ideales para escapadas cortas:

1 de abril: Puente con Viernes Santo (29 de marzo)

21 de junio: Puente con Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (20 de junio)

11 de octubre: Puente con Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre)



El gobierno destaca la importancia de estos feriados para impulsar el turismo y combatir la estacionalidad en el sector. ¡Prepárate para aprovechar al máximo estos días libres y disfrutar de todo lo que Argentina tiene para ofrecer!