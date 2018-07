Vende alfajores, encontró billetera, la devolvió y no quiso propina

Tiene 12 años, vende alfajores para pagarse el viaje de estudios de sexto grado, encontró una billetera, buscó a la dueña, se la devolvió y cuando le quisieron dar una propina por esa acción se negó a recibirla. “Me sentí muy bien hacerlo”, resaltó.

Nancy Mussi, proteccionista de animales, fue quien resaltó el gesto de Maiquel, en una sociedad “que no todo está perdido”, cuando este se encontraba vendiendo alfajores en la esquina de San Juan y Sabattini de Villa María.

El menor relató que “encontré una billetera. En ella había documento y dinero y en vez de quedármela tomé la decisión de ir al encuentro de la dueña y devolvérsela. Eso fue lo que hice. Se la llevé a su casa y la mujer quedó sorprendida. Me quiso regalar dinero pero no se lo acepte porque me sentí bien con lo que estaba haciendo”.

