Votar, ¿un compromiso?

Ayer estuve como fiscal de mesa en la escuela Rivadavia y hay varias cosas que me llamaron mucho la atención. La primera: de 350 personas que figuraban en el padrón, 245 votaron. Es decir el 70% del padrón.

La segunda: la gran mayoría de lxs votantxs no sabía cómo se votaba, no estaba informadx. Y no era una cuestión de edad, porque mucha gente joven tampoco sabía. Vale agregar que la oportunidad de informarse la tuvieron, la junta electoral puso a gente en la calle para que explique, circularon videos explicativos que realizó la municipalidad, y los partidos políticos también.

Estuve toda la semana anterior en la calle explicando, además de informando el lugar en donde se votaba y la mesa, ya que algunas escuelas habían cambiado. Y aun así, en un momento que me tomé para descansar siendo las 17:55 (5 minutos antes del cierre de los comicios y del recuento de votos) una persona me consultó en que colegio votaba.

Creo que esa desinformación era más por desinterés que por no tener los medios y la posibilidad de informarse. Además, en el ingreso a los colegios había una mesa que se dedicaba exclusivamente a explicar cómo era el mecanismo del voto.

La tercera: cuando les explicábamos, aún sin tenerlo permitido (pero de todas formas por lo larga que era la cola y para que no tengan que volver a hacerla, les explicábamos) tampoco entendían. En el recuento de los votos, nos dimos cuenta de que no comprendían tampoco la diferencia entre filas y columnas, es decir, nuestras explicaciones habían sido en vano en la mayoría de los casos.

La cuarta: de esas 245 personas que votaron, 16 votaron en blanco, es decir el 6,5% de los votantes. Algunxs la boleta completa, otrxs votaban solamente un candidato a intendente y concejales y no un tribunal de cuentas, o viceversa. Muchxs, imagino, por falta de información, marcaban un solo candidato y otrxs, en modo de protesta. Y esto es a lo que quería llegar. Estas personas están manifestando una disconformidad con respecto a la manera, a quienes, y a cómo elegimos a lxs que tomaran las riendas de nuestra querida Marcos Juárez. ¿Qué podemos hacer por ese 6,5% que protestó? Al que también sumaría a esas 105 personas que NO asistieron a los comicios, porque creo que en ese 30% en algunos, no en todos los casos, también hay una forma de protesta.

Además de aquellxs que van diciendo “Ufa, hay que votar” o “Vine porque es obligatorio” y no toman con el debido compromiso que significa elegir un gobernante.

El voto es la pieza clave de todo sistema democrático y creo que estamos fallando como sistema si la gente lo ve como una obligación, como un pesar. Como veo que falla la educación, no sólo en el aspecto de mostrar el sistema electoral como un DERECHO y una RESPONSABILIDAD, sino que la falta de comprensión, también es parte de esta falla.

Otra falla que veo a nivel ciudad, es la falta de un sistema de abordaje hacia personas con trastornos psiquiátricos y/o psicológicos o de adicción. Imagino se preguntaran porqué describo esto en este post y qué tendrá que ver. Pero durante los comicios una señora mayor, que deliraba diciendo convencida que era menor que yo se presentó a votar, como también se presentaron muchas personas bien temprano (8:30 am) con olor a alcohol pero de esos que te das cuenta de que no pueden manejar su adicción.

Espero que de alguna manera esto se modifique, y podamos hacer algo por ellxs porque necesitan un lugar en donde puedan tratarse y estabilizarse. Necesitan ayuda. No estoy diciendo que no tengan derecho a votar, lejos de eso, sino que veo que de alguna manera se los está marginando con la desatención. De esto deberán encargarse especialistas, yo solamente relato mi experiencia, no busco causar controversia con esto, pero es algo que me parece importante nombrar y remarcar, para que se lo trate con el debido respeto que merece.

Más allá de los resultados y de todas estas cosas que observé, estoy feliz de haber celebrado la participación de manera libre de lxs ciudadanxs para elegir sus gobernantes. Y felicito a Pedro Dellarossa por haber sido reelecto. Como también felicito a los futuros concejales quienes serán representantes del frente Marcos Juárez Somos Todos por el cual milite estos meses.

Celebro que el pueblo exprese su voluntad y espero que lxs gobernantxs sepan cumplir con las expectativas que generaron en los electores.

Por Candela Lingua Bender Estudiante de Comunicación Social en la Facultad de Ciencia Política y RRII – UNR