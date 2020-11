El día miércoles 11 de Noviembre ha resultado muy movido para el cuerpo activo de bomberos voluntarios de Marcos Juárez con 4 salidas por diferentes motivos.



Las asistencias comenzaron en las primeras horas de la mañana concurriendo primeramente a un domicilio en calle Belgrano al 900 procediendo a descender a una persona por unas escaleras con elementos de rescate e inmovilización, debido a problemas en su columna.



Luego cerca de las 10 hs en la calle Juan B Justo y Venezuela la asistencia fue para una mujer mayor de edad que había caído de su motocicleta sufriendo traumatismos varios.



La tercera participación cerca del mediodía en la zona de Villa Argentina fue para apagar el fuego en un terreno baldío por basura en llamas.



En horas de la tarde y cerca de las 14 hs la alarma general convoca por un incendio de campo entre Marcos Juárez y Saira.

Un miércoles muy movido para bomberos voluntarios de Marcos Juárez que no solo apagan incendios si no como se lee anteriormente realizan actividades que no es de su competencia por más que solidarios que sean en estas circunstancias.