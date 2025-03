En las últimas horas, Marcos Juárez se ha visto sacudida por una preocupante situación que afecta a numerosos vecinos que habían contratado paquetes turísticos con la agencia de viajes Canaan (Legajo N°18043). La falta de respuestas por parte de la empresa ha generado indignación y desconcierto entre los damnificados, quienes aseguran haber sido víctimas de un engaño.

El principal temor de los clientes es haber sido estafados, ya que muchos de ellos invirtieron grandes sumas de dinero en sus vacaciones soñadas, confiando en la promesa de viajar a distintos destinos tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, a pocos días de sus fechas de salida, se han encontrado con incumplimientos y la ausencia de información concreta sobre sus reservas.

Las redes sociales se han convertido en un espacio de denuncia donde abundan los testimonios de afectados. Algunas personas relatan que sus reservas nunca fueron realizadas, mientras que otras, ya en viaje, han quedado varadas sin hospedaje. Casos como el de una pasajera que debió permanecer un día en Buenos Aires sin certezas sobre su vuelo, o el de otra turista a la que le cancelaron el hotel en Punta Cana, se han replicado entre los comentarios de quienes confiaron en la agencia.

Hasta el momento solo se ha registrado una denuncia formal en la unidad judicial.

Uno de los testimonios que refleja la gravedad del problema es el de Mabel Moretti, quien relató cómo la agencia les fue reprogramando el viaje. «Teníamos que salir el 23, pero nos reprogramaron para el 25. Fuimos ese día por la mañana y estuvimos todo el día esperando. Mi pareja le dijo a la dueña ‘te doy cinco minutos para que me devuelvas todo lo que pagué en agosto’. Nosotros habíamos abonado el 28 de agosto, pensando en disfrutar del dinero que habíamos ahorrado en paseos y excursiones con mi prima y su esposo. Pero no, no nos devolvió nada. Nos dijo ‘denme un tiempo que voy a vender un auto’, pero era mentira. Estuvimos ahí hasta las 9 de la noche, y nada. A las 8:30 nos echaron, nos dijeron de todo, nos maltrataron. Encima de estafarnos, nos echaron de muy mala manera. No nos dieron ninguna solución».

Otro damnificado también compartió su experiencia. «No nos devolvieron nada de lo que habíamos pagado, y lo abonamos el 28 de junio. De las 16 personas que éramos, dos lo habíamos pagado en junio y otros fueron pagando hasta diciembre y enero. Todo estaba todo saldado, pero no nos devolvieron nada. La dueña dijo que no tenían dinero para costear los gastos y nos ofreció reprogramar o hacer un pagaré. Pero no creemos nada. Cada uno pagó un promedio de 1.800 dólares, aunque algunos abonaron 1.850 y otros 1.750, dependiendo de cómo realizaron el pago. El viaje era a Cancún, y nos quedamos sin nada».

Además, una agencia de la Provincia de Santa Fe que mantiene relación comercial con la oficina de Marcos Juárez también reportó inconvenientes similares. «Lo único que te puedo decir es que hemos tenido inconvenientes en algunas salidas, al igual que otras agencias y pasajeros particulares que compraron directamente a Canaan», expresó un representante de la empresa.

Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los afectados, quienes buscan respuestas y soluciones a través de mensajes en redes sociales, donde la preocupación y el desconcierto se hacen cada vez más evidentes.

Intentamos comunicarnos con la propietaria de la agencia, pero hasta el momento no hemos obtenido respuestas. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los afectados, quienes buscan respuestas y soluciones ante una situación que ha empañado lo que debían ser días de descanso y disfrute.