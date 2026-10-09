La directora Susana Nieri y la actriz Maru Cesanelli participarán de una proyección especial de la película el sábado 10 de octubre en Córdoba. Después de la función, compartirán una charla debate con el público.

La película Algo incorrecto, escrita y dirigida por la cineasta marcosjuarense Susana Nieri y protagonizada por un elenco que integra Maru Cesanelli, también oriunda de Marcos Juárez, formará parte de la programación cultural del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se realizará en Córdoba los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026.

La proyección será el sábado 10 de octubre, a las 18:30, en el Centro Cultural La Piojera, ubicado en avenida Colón 1558 de la ciudad de Córdoba. Al finalizar, habrá una charla debate con la participación de Nieri y Cesanelli.

La directora compartió la noticia y expresó su alegría por la posibilidad de que la película continúe circulando y encontrando nuevos públicos, varios años después de su estreno. En esta oportunidad, la propuesta permitirá volver a reunir a las dos marcosjuarenses en un espacio de exhibición, reflexión e intercambio.

De qué trata “Algo incorrecto”

Algo incorrecto es un largometraje de ficción estrenado en 2022 que toma como punto de partida un caso real ocurrido en Mar del Plata: el de un exjuez denunciado por abuso sexual que no llegó a tener juicio ni condena.

La historia sigue a Victoria, una trabajadora social que regresa a Mar del Plata para buscar justicia por su hermana fallecida y denunciar a un poderoso juez. En paralelo, Rosario vuelve para ser protegida por ese mismo hombre, que es su padre. Durante el Encuentro Nacional de Mujeres, sus vidas se cruzan y Rosario comienza a descubrir una verdad dolorosa.

El film aborda la violencia sexual, las relaciones de poder y los mecanismos de impunidad, a través de una historia que invita a reflexionar sobre la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

El elenco está integrado por Eleonora Wexler, César Bordón, Maru Cesanelli y Stella Matute, con participaciones de María Eva Coria y Daniel Coelho.

Una película con trayectoria y reconocimientos

Desde su estreno, Algo incorrecto recorrió festivales, muestras, ciclos de cine y espacios de debate, tanto en Argentina como en otros países.

Entre sus reconocimientos, obtuvo el premio Work in Progress (WIP) del festival La Mujer y el Cine y fue declarada de interés especial por el Comité de Películas Terminadas del INCAA. También recibió declaraciones de interés social, político y cultural por parte de las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

En 2023, la producción obtuvo el premio “Héroes de la Niñez” en el VI Congreso Iberoamericano contra el Abuso Sexual en la Niñez, realizado en Quito, Ecuador.

Según el dossier de la película, en septiembre de 2026 fue adquirida por Amazon y quedó disponible en 62 países, ampliando su alcance internacional.

El encuentro de dos artistas marcosjuarenses

La participación en Córdoba permitirá reunir a Susana Nieri y Maru Cesanelli en una actividad que combina cine, reflexión e intercambio con el público.

La actriz viajará desde Buenos Aires para encontrarse con la directora y participar de la charla posterior a la función. De esta manera, las dos artistas nacidas en Marcos Juárez compartirán una nueva instancia de difusión de una película que, desde la ficción, pone en discusión una problemática social.

La proyección se realizará en el marco de la programación cultural del encuentro plurinacional, que tendrá lugar durante el fin de semana largo de octubre en Córdoba.

Cuándo y dónde ver “Algo incorrecto” en Córdoba

Película: Algo incorrecto.

Algo incorrecto. Directora: Susana Nieri.

Susana Nieri. Actriz invitada: Maru Cesanelli.

Maru Cesanelli. Fecha: sábado 10 de octubre de 2026.

sábado 10 de octubre de 2026. Horario: 18:30.

18:30. Lugar: Centro Cultural La Piojera.

Centro Cultural La Piojera. Dirección: avenida Colón 1558, Córdoba capital.

avenida Colón 1558, Córdoba capital. Actividad: proyección y charla debate posterior.

La actividad será una oportunidad para conocer la película, dialogar con su directora y una de sus protagonistas y reflexionar sobre los temas que atraviesan la historia.