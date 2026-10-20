APROSS presenta un nuevo beneficio para sus afiliados: el reintegro mensual del coseguro correspondiente a una consulta médica cuando el pago se realice con QR desde la billetera virtual Bezza.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la atención médica mediante una solución digital, ágil y sencilla. El coseguro vigente para las consultas incluidas es de $4.000 y su importe será reintegrado en la cuenta de Bezza utilizada para efectuar el pago, dentro de las 48 horas posteriores a la operación.

Para acceder al beneficio, el afiliado deberá descargar Bezza y abonar el coseguro desde la aplicación, escaneando el código QR disponible en la institución médica elegida. No será necesario presentar comprobantes ni realizar gestiones adicionales ante APROSS.

Más de 20 especialidades incluidas

El beneficio comprende consultas de Clínica Médica, Ginecología y Obstetricia, Dermatología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Gastroenterología, Urología, Nefrología, Traumatología, Cardiología, Neurología, Cirugía General, Neumonología, Endocrinología, Reumatología, Infectología, Hematología y Flebología, entre otras especialidades.

Entre las instituciones que cuentan con la opción de pago mediante QR se encuentran el Hospital Raúl Ferreyra, el Anexo Centro del Hospital Raúl Ferreyra, el Instituto Oulton, el Sanatorio Francés y el Sanatorio Córdoba, además de otros prestadores distribuidos en toda la provincia.

El beneficio contempla un reintegro mensual de hasta $4.000 por afiliado y se aplica exclusivamente al coseguro de las consultas médicas incluidas. No alcanza a estudios, prácticas, análisis de laboratorio, medicamentos ni otras prestaciones.

Un acuerdo que amplía beneficios

El presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi, destacó que la articulación con Bezza representa un nuevo avance en la generación de beneficios concretos para los afiliados.

“Este acuerdo nos permite acompañar a nuestros afiliados con una herramienta simple y accesible, que combina innovación y alivio económico. Seguimos trabajando junto con otras instituciones provinciales para facilitar el acceso a la salud y brindar respuestas concretas a las necesidades de las personas”, expresó.

Por su parte, Raúl Paolasso señaló: “Es un lanzamiento muy importante para nosotros, porque se apoya en las cuatro verticales de nuestra transformación: digitalización y autoatención, transaccionalidad y principalidad del banco y, especialmente, la reciprocidad con el ecosistema provincial. Con esta alianza con Apross, Bezza se convierte en una herramienta concreta para sus afiliados”

Esta iniciativa fortalece la articulación entre instituciones de la Provincia de Córdoba y abre nuevas posibilidades para continuar desarrollando soluciones digitales y beneficios destinados a los afiliados.

Cómo acceder al beneficio

Descargar Bezza desde bezza.com.ar Ingresar a la aplicación y agregar saldo. Abonar el coseguro de $4.000 escaneando el código QR del prestador. Recibir el reintegro en la cuenta de Bezza dentro de las 48 horas posteriores al pago.

En caso de inconvenientes con la aplicación, los usuarios podrán comunicarse con el asistente virtual de Bezza por WhatsApp al 351 414-0001.

Para obtener más información, podrán contactarse con el Centro de Atención al Afiliado de APROSS al 0800-888-2776.

Con Bezza, APROSS te reintegra el coseguro de tu consulta médica.

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