Las heladas también fueron jugadores importantes y Ioele destaca “tuvimos presencia de heladas, un invierno fuerte, en la que los más complicados podrían ser los trigos sin requerimiento de frío quizás sobre rastrojo de maíz o en los bajos, pero en la general lo vienen soportando bien todos sin complicaciones”

El cultivo va a seguir muy bien, con humedad baja, pero con algo de Roya Anaranjada que no termina de explotar ya que las condiciones climáticas no lo permiten, pero no deja de ser “una alerta” concluye Ioele.