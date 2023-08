La caña con ruda es una bebida tradicional que se toma entre la noche del 31 de julio y el 1° de agosto en varios países de América Latina, especialmente en Argentina, Paraguay y Uruguay.

Este ritual ancestral ha ganado numerosos adeptos a lo largo de los años debido a la creencia popular de que atrae la salud y la buena fortuna, alejando la mala suerte y los malos augurios.

¿Qué es la caña con ruda?

La caña con ruda es una mezcla de caña blanca paraguaya, también conocida como caña paraguaya o ginebra, y hojas de la planta de ruda (Ruta graveolens). La caña paraguaya es una bebida alcohólica destilada que tiene su origen en Paraguay, y se caracteriza por su sabor y aroma distintivo. Por otro lado, la ruda es una hierba conocida por sus propiedades medicinales y su utilización en diversas tradiciones culturales.

Las propiedades medicinales de la ruda

La ruda ha sido valorada durante siglos por sus propiedades medicinales y su uso en la herbolaria tradicional. Se cree que esta planta tiene efectos digestivos, carminativos y estimulantes, lo que la hace útil para aliviar dolores de estómago y mejorar la digestión. También se la considera como un antiespasmódico, útil para aliviar cólicos y calambres.

Además de sus propiedades para la salud física, la ruda también ha sido asociada con propiedades protectoras contra las energías negativas y los malos espíritus en diversas creencias espirituales y folklóricas.

El ritual del 1° de agosto

El 1° de agosto es considerado un día especial en muchas culturas y tradiciones, ya que marca el inicio del octavo mes del año. Esta fecha se ha vinculado a diversas creencias y rituales que buscan atraer la buena salud y la prosperidad para el resto del año.

La preparación de la caña con ruda generalmente comienza la noche del 31 de julio. Se colocan algunas ramas de ruda en una botella de caña blanca paraguaya, y se deja reposar durante toda la noche para que los componentes de la planta se mezclen con el alcohol.

El consumo de la caña con ruda

El 1° de agosto, la caña con ruda está lista para ser consumida. Se sirve en pequeñas cantidades en vasos, y las personas brindan deseando buena salud y buena fortuna para sí mismos y sus seres queridos. Algunas personas también llevan un pequeño ramo de ruda en la mano durante el brindis, como una forma de aumentar la protección y la purificación.

Es importante destacar que la caña con ruda es una bebida alcohólica, por lo que se debe consumir con moderación y responsablemente. Aquellas personas que no deseen o no puedan consumir alcohol pueden optar por preparar una versión sin alcohol, utilizando agua o una bebida no alcohólica de su elección, aunque en este caso, no se obtendrán los efectos propios de la bebida tradicional.

Conclusiones

La tradición de tomar caña con ruda el 1° de agosto es una práctica arraigada en la cultura de varios países latinoamericanos. Más allá de las creencias populares sobre sus efectos benéficos para la salud y la protección contra la mala suerte, este ritual también tiene un valor cultural y social, ya que reúne a las personas en torno a una antigua tradición compartida.

Sin embargo, es esencial recordar que cualquier práctica ritual debe ser respetada y disfrutada de manera consciente. Si bien la caña con ruda es una parte importante de la cultura y la tradición, la verdadera salud y la buena fortuna provienen de un equilibrio entre el bienestar físico, emocional y espiritual, así como de una actitud positiva y compasiva hacia los demás.

La caña con ruda puede ser una oportunidad para celebrar nuestras raíces y conectar con nuestras tradiciones, pero también debemos recordar siempre actuar con responsabilidad y respeto hacia nosotros mismos y los demás.