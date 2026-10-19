Un relevamiento de la Asociación Civil Empresarial Regional (ASCER) indica que el 57,7% de los establecimientos consultados atiende en horario habitual y el 26,9% abre durante la mañana. El 15,4% permanece cerrado este lunes 19 de octubre.

En el marco del 139.º aniversario de Marcos Juárez, la Asociación Civil Empresarial Regional (ASCER), conocida como el Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Marcos Juárez, difundió un relevamiento para conocer cómo es la atención de los establecimientos comerciales e industriales durante este lunes 19 de octubre.

Según los datos difundidos por ASCER, el 84,6% de los establecimientos relevados brindará atención al público durante este lunes. El relevamiento detalla las siguientes modalidades de funcionamiento:

57,7% atenderá en horario habitual.

atenderá en horario habitual. 26,9% abrirá media jornada, durante la mañana.

abrirá media jornada, durante la mañana. 15,4% permanecerá cerrado.

Cómo es la atención comercial en Marcos Juárez

El relevamiento de ASCER muestra que la mayoría de los establecimientos consultados decidió mantener su actividad durante el aniversario de la ciudad, aunque con diferentes modalidades de atención.

De acuerdo con los porcentajes difundidos, el 57,7% trabaja en su horario habitual, mientras que el 26,9% abre solamente durante la mañana.

Por su parte, el 15,4% de los participantes indicó que permanece cerrado durante la jornada. Los resultados reflejan que una amplia mayoría de los establecimientos encuestados brinda atención al público, aunque no todos lo hacen durante el día completo.

El 19 de octubre es día no laborable por el aniversario

La Municipalidad de Marcos Juárez declaró día no laborable este lunes 19 de octubre con motivo del 139.º aniversario de la ciudad. La medida quedó oficializada mediante el Decreto N.º 239, fechado el 23 de septiembre de 2026 y firmado por la intendenta municipal, Sara E. Majorel.

Según lo establecido en el documento, la fecha fue fijada como jornada de conmemoración en el marco de una disposición especial de la Carta Orgánica Municipal. Además, el decreto invita a las actividades industriales, comerciales y civiles en general a adherirse a la medida.

En este contexto, el relevamiento de ASCER permite conocer cómo respondieron los establecimientos consultados ante la jornada no laborable y qué modalidades de atención adoptaron durante la celebración.

Qué deben tener en cuenta los vecinos

Aunque la mayoría de los establecimientos relevados abre sus puertas, los horarios pueden variar según cada comercio. Por eso, se recomienda consultar directamente con cada local antes de acercarse, especialmente durante la tarde.

Desde ASCER agradecieron la participación de los asociados que respondieron la encuesta y contribuyeron a mantener informada a la comunidad.

Los porcentajes corresponden a los establecimientos participantes y no necesariamente representan la totalidad de los comercios e industrias de Marcos Juárez.