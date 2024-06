En esta guía te explicamos de manera sencilla cómo enviar fotos, videos y mensajes de voz que desaparecen del chat una vez que el destinatario los haya abierto. Este tipo de envío se llama «visualización única» y te ofrece una forma segura de compartir contenido efímero.

Archivos Multimedia de Visualización Única

Las fotos y videos que envíes con la opción de visualización única no se guardarán en las secciones Fotos o Galería del destinatario. Además, estos archivos no podrán ser reenviados, compartidos ni copiados. Aunque el destinatario no puede hacer capturas ni grabaciones de pantalla directamente, siempre existe la posibilidad de que usen otro dispositivo para tomar una foto o grabar un video del contenido antes de que desaparezca.

Cómo Enviar Archivos Multimedia de Visualización Única

Abre un chat individual o de grupo. Toca el ícono de adjuntar (attach) y selecciona una de las siguientes opciones: Cámara: para tomar una foto nueva o grabar un video.

para tomar una foto nueva o grabar un video. Galería: para seleccionar una foto o video existente en tu dispositivo. Activa el ícono de visualización única (view once). Cuando se ponga de color verde, significa que el modo de visualización única está activado. Envía el archivo. Toca el ícono de enviar (send).

Una vez que el destinatario vea el archivo multimedia, recibirás una confirmación de que el contenido ha sido abierto.

Cómo Enviar Mensajes de Voz de Visualización Única

Abre un chat individual o de grupo. Toca el ícono del micrófono. Desliza el dedo hacia arriba para grabar en modo manos libres o mantén presionado para grabar. Activa el ícono de visualización única (view once). Al ponerse de color verde, el modo estará activo. Envía el mensaje. Toca el ícono de enviar (send).

Si el destinatario tiene activadas las confirmaciones de lectura, recibirás una notificación cuando el mensaje haya sido abierto.

Cómo Abrir Archivos Multimedia y Mensajes de Voz de Visualización Única

Toca el mensaje de visualización única que hayas recibido. Abre la foto, video o escucha el mensaje de voz. Sal del programa que reproduce el archivo multimedia deslizando o pulsando el ícono de retroceso (back).

En el chat, verás una confirmación de que el archivo o mensaje de voz ha sido abierto. Recuerda que el contenido no se guardará en tu galería y, una vez que salgas del programa que reproduce el archivo multimedia, no podrás volver a verlo.

Con estas instrucciones, ahora puedes compartir contenido efímero de manera segura y controlar la privacidad de tus fotos, videos y mensajes de voz.