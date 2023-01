La manera de evitar que te hackeen tu cuenta de whatsaap es activando la verificación en dos pasos y de esta manera solucionar un problema mayor.



En el sitio web https://faq.whatsapp.com/ se puede encontrar toda la información sobre la aplicación y la manera de evitar cualquier inconveniente.



Como hacer la activación en dos pasos





En WhatsApp, abre Ajustes o Configuración.

Toca Cuenta > Verificación en dos pasos > Activar.

Ingresa un PIN de seis dígitos y confírmalo.

Proporciona una dirección de correo electrónico a la que tengas acceso o toca Omitir si no quieres añadir esta dirección. Te recomendamos añadir una dirección de correo electrónico ya que esta te permite restablecer la verificación en dos pasos y ayuda a proteger tu cuenta.

Toca Siguiente.

Confirma la dirección de correo electrónico y toca Guardar u OK.

Si no añades una dirección de correo electrónico y olvidas tu PIN, deberás esperar 7 días para restablecerlo.



Desactivar la verificación en dos pasos



En WhatsApp, abre Ajustes o Configuración.

Toca Cuenta > Verificación en dos pasos >Desactivar > Desactivar.

Cambiar el PIN de la verificación en dos pasos

Abre Ajustes de WhatsApp.

Toca Cuenta > Verificación en dos pasos > Cambiar PIN.

Añadir una dirección de correo electrónico

En WhatsApp, abre Ajustes o Configuración.

Toca Cuenta > Verificación en dos pasos > toca Añadir dirección de correo electrónico.



Cambiar una dirección de correo electrónico



En WhatsApp, abre Ajustes o Configuración.

Toca Cuenta > Verificación en dos pasos > toca Cambiar dirección de correo electrónico.

Si todavía no has hecho la verificación en dos pasos es el momento.