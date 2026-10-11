La Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Educación, presentó un documento pedagógico destinado a todos los niveles del sistema educativo provincial en el marco de la visita del Papa León XIV a la provincia y la conmemoración del Día de la Libertad Religiosa el próximo 25 de noviembre.

Esta efeméride provincial, instituida por la Ley N° 9333, evoca la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1981 sobre la eliminación de la intolerancia y la discriminación fundadas en la religión o las convicciones.

El material fue elaborado de manera interdisciplinaria por el Programa Interculturalidad y Derechos Humanos, perteneciente a la Subdirección de Participación, Derechos y Comunidad de la Dirección General de Bienestar Educativo, bajo la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior.

La iniciativa contó con la colaboración del Equipo Técnico de Ciencias Sociales y Humanidades de la Dirección de Desarrollo Curricular y Acompañamiento Institucional, sumado a los aportes de los referentes del Comité Interreligioso por la Paz (COMIPAZ).

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, sostuvo: “Córdoba ha construido una identidad basada en el encuentro, el respeto y la convivencia entre quienes piensan, creen y viven de maneras diferentes. La visita del Papa León XIV es una oportunidad histórica para reafirmar esos valores desde la educación y para decir con claridad que queremos escuelas que formen ciudadanos capaces de dialogar, respetar al otro y construir comunidad”.

“Como sostiene nuestro gobernador, Córdoba progresa cuando somos capaces de encontrarnos más allá de nuestras diferencias. Educar para la paz, la libertad religiosa y la convivencia democrática también es construir la Córdoba que queremos para las próximas generaciones”, concluyó el funcionario.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, destacó: “Este documento busca brindar a los equipos docentes orientaciones concretas para transformar hechos de gran relevancia social en oportunidades de aprendizaje situado. Educar en el respeto y el diálogo interreligioso es fundamental para consolidar escuelas como espacios de encuentro, donde la diversidad nos enriquezca y fortalezca la convivencia democrática”.

Aprender desde la realidad: La Escuela Posible y el programa BienCBA

Esta propuesta se encuadra en el paradigma provincial de La Escuela Posible, concebida como una unidad de cambio abierta a su entorno, capaz de transformar hechos de significación social en aprendizajes situados con sentido.

La estrategia articula dos dimensiones de gestión pedagógica e institucional:

Eje Sentido: Impulsa un currículum que recupera el valor del diálogo interreligioso, el patrimonio cultural y la formación ciudadana.

Eje Contexto: Consolida un clima escolar de respeto mutuo y escucha atenta, en sintonía con la política de bienestar educativo BienCBA, atendiendo al desarrollo integral holístico en sus dimensiones socioafectivas, relacionales y espirituales.

Trayectoria de 18 años y antecedentes de convivencia

El documento recupera los 18 años ininterrumpidos del Programa Provincial de Educación en Valores Comunes, iniciado en 2007 tras un convenio entre la cartera educativa provincial y el COMIPAZ. Esta política pública garantiza salidas educativas quincenales para estudiantes de nivel secundario por templos judíos, evangélicos, islámicos y católicos de la ciudad. Asimismo, el texto rememora la «Declaración de Córdoba» de 2017, cuando máximas autoridades religiosas proclamaron a la región como zona de convivencia interreligiosa.

Orientaciones didácticas por nivel educativo

El material ofrece sugerencias de abordaje adaptadas a cada etapa escolar:

Educación Inicial: Promueve la identificación de instituciones comunitarias y la comprensión del rol de las organizaciones religiosas en los acuerdos de convivencia social.

Educación Primaria: Despliega el eje de identidad y memoria colectiva a lo largo de sus tres ciclos, progresando desde el reconocimiento de festividades locales hasta el análisis comparativo del evento en diversas sociedades latinoamericanas.

Educación Secundaria: En el Ciclo Básico, aborda la diversidad de creencias en clave histórica y espacial desde las Ciencias Sociales, e incluye la perspectiva ambiental basada en la Encíclica Magnífica Humanitas. En el Ciclo Superior, fomenta la reflexión crítica sobre la Doctrina Social de la Iglesia, los procesos socioeconómicos y la alteridad.

La publicación integra reflexiones de representantes de los credos católico, judío, islámico, evangélico y de la Iglesia Apostólica Armenia pertenecientes al COMIPAZ, quienes coinciden en definir la visita del pontífice como un hito para ratificar el valor de la fraternidad, la cultura del encuentro y el servicio comunitario.

Cómo acceder al documento

Todos los contenidos estan disponibles en el siguiente enlace:

www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SFI/DGBE/SPDyC/doc/visita-papa.pdf