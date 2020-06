La ciudad de Marcos Juarez nuevamente se movilizo detrás de una información que no era la correcta precisamente la que publicó el diario La Nación sobre casos de coronavirus en Marcos Juárez.

Hace menos de 24 hs festejamos el #DiaDelPeriodista y en la previa @LANACION desinforma así

Coronavirus en Argentina: casos en Marcos Juárez, Córdoba al 6 de Junio https://t.co/ao5fhhIFQv vía @LANACION esto no es #MarcosJuárez ciudad infórmense un poquito! — 𝐄𝐝𝐮𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐎𝐲𝐨𝐥𝐚 (En Casa 🏠) ✌️📱 (@EduardoOyolaOk) June 8, 2020

Fueron varios amigos, conocidos que a través de la redes comenzaron a preguntar si esa información era real.

A medida que iba contestando y desmintiendo me preguntaba: Cómo esa información que no fue publicada por ningún medio local podía aseverarse o hasta poner en tela de juicio que no se supiera nada en nuestra ciudad.

Una vez que las horas fueron pasando comprendí que a lo local se lo juzga y hasta a veces se lo banaliza pero “Cómo dudar de un medio tan prestigioso” “Si lo dice La Nación debe ser Cierto” moraleja para muchos : valoremos lo nuestro amigos, somos vecinos, amigos, parientes y quizás más responsables que muchos.

Aquí les dejo lo que publique en mis redes el día 2 de Abril apenas comenzaba esta pandemia de Covid-19.