El artista se presentará el 9 de octubre en la Sociedad Italiana con su “Serenata Tour 2026”. Será el último show del ciclo Marcos Juárez Respira Música y las entradas ya están disponibles en Alpogo.

Marcos Juárez se prepara para una nueva noche de música en vivo. Coty llega a la ciudad el próximo 9 de octubre para presentar su “Serenata Tour 2026” en la Sociedad Italiana, en un espectáculo producido por HOB Producciones.

La presentación tendrá un condimento especial: será el último show del Serenata Tour 2026 en la ciudad , por lo que Coty cerrará en Marcos Juárez un ciclo de presentaciones que recorrió distintos escenarios.

Coty se presenta en Marcos Juárez

El reconocido artista llegará a Marcos Juárez con una propuesta pensada para disfrutar de sus canciones en vivo y compartir una noche especial con el público.

El espectáculo será el viernes 9 de octubre en la Sociedad Italiana, donde los asistentes podrán disfrutar de una nueva propuesta musical en la agenda de eventos de la ciudad.

La llegada de Coty suma así una nueva fecha destacada a la agenda cultural y musical de Marcos Juárez, Córdoba.

Desde HOB Producciones invitan al público a ser parte de esta última presentación y cerrar juntos el ciclo musical 2026.

Entradas para Coty en Marcos Juárez

Las entradas para el show de Coty ya se encuentran disponibles a través de Alpogo, donde se pueden adquirir las localidades para la presentación.

También se pueden realizar consultas a HOB Producciones al 3472 587810.

Una noche para cerrar juntos el ciclo musical

Con la presentación de Coty, Marcos Juárez tendrá una nueva noche dedicada a la música en vivo. La cita será el 9 de octubre en la Sociedad Italiana, en una fecha que además marcará el cierre del Serenata Tour 2026.

🎤 Coty – Serenata Tour 2026

📅 9 de octubre

📍 Sociedad Italiana de Marcos Juárez

🎟️ Entradas disponibles en Alpogo

☎️ Consultas: 3472 587810

🎶 HOB Producciones presenta

El ciclo musical 2026 Marcos Juárez respira Música se despide con Coty en Marcos Juárez.