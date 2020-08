Apenas aparecieron las primeras noticias sobre este virus Covid-19 pensé sinceramente que no era para nosotros y que sólo estaba allá en Europa.

¿Lo que no puedo entender ni tampoco dimensionar era porqué no lo íbamos a tener nosotros? Será ese anticuerpo de preparación? o la típica argentiniada (palabra que acabo de inventar) que nos hace sentir superiores.

Los números de Marcos Juárez hasta ayer eran de 192 casos de Covid-19 (+) y que me puede hacer pensar 💭 hoy que no serán más, justo cuando estaba escribiendo me acaba de llegar el último informe en que nos marca que llegamos a los 200 casos positivos de Covid-19

Espero que esto nos sirva para darnos cuenta dónde estamos parados, que no somos infalibles o con súper poderes y que en esta etapa nos tiene que encontrar pensando en aquellos que más necesitan una mano amiga.

Somos tan vulnerables y frágiles que todavía no nos dimos cuenta!

Y cómo siempre les digo: les dejo un abrazo a la distancia ♥️ y cuidémonos hay mucho todavía por delante !