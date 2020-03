Miren les cuento una cosa, ayer en mi cuenta de Instagram https://www.instagram.com/eduardooyolaok / hice una pregunta simple y concreta tratando de apelar a la sinceridad de quienes quisieran participar.

La cuestión era saber el grado o porcentaje de gente que usa el teléfono mientras maneja y para sorpresa ese porcentaje fue bajo. Claro los números arrojaron 61% que no lo usa y un 39% que si dice usarlo.

La verdad observando solo en la ciudad de Marcos Juárez a simple vista son muy pocos lo que responsablemente no lo hacen pero bueno veamos .

En el sitio https://www.luchemos.org.ar/ dice dentro de unos de sus párrafos lo siguiente “La cantidad de accidentes causados por personas que hablan por teléfono mientras conducen, está creciendo en todo el mundo. La atención que demanda la comunicación telefónica, distrae al conductor y la tensión que puede provocar el contenido de la llamada perturba su tarea de conducir, con la consecuente producción de demoras o errores en las acciones”

Manos Libres

Esto no se soluciona con un teléfono “manos libres”. La cuestión es tener la “mente libre” de cualquier otra preocupación que no sea la conducción. Por ello, la ley de tránsito prohíbe su uso durante la conducción.

Según diversos estudios, el uso del teléfono móvil es un factor que multiplica por cuatro el riesgo de sufrir accidentes. Mientras se habla por teléfono, aunque sea manos libres, se pierde la capacidad de concentración necesaria para conducir: no se mantiene una velocidad constante, la distancia de seguridad no es suficiente con el vehículo que circula delante y el tiempo de reacción aumenta considerablemente entre medio y dos segundos, dependiendo del conductor.

Datos que aportan otros informes apuntan a que “tras minuto y medio de hablar por el móvil (incluso manos libres) el conductor no percibe el 40% de las señales, su velocidad media baja un 12%, el ritmo cardiaco se acelera bruscamente durante la llamada y se tarda más en reaccionar”. Además, la peligrosidad por el uso inadecuado del mismo puede llegar a ser equiparable a la conducción con exceso de alcohol.

Desconecte su celular mientras conduce.

Su seguridad está antes que cualquier llamada.

Fuente : https://www.luchemos.org.ar/