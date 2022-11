A pocos días del comienzo el mundial de Qatar 2022 las pulsaciones de los argentinos comienzan a subir y con ello la ansiedad de conocer el resultado de un partido que dura 90 minutos.



Hace algunos días se conoció la campaña conocida como “Cancelen El Mundial” con la intención de concientizar sobre los cuidados del corazón y las emociones que pueden llegar a causar problemas de salud.



Las frases más escuchadas durante un partido que no solo juegan los futbolistas, sino que pareciera que lo jugáramos todos son: “Me Muero” “Me voy a infartar” “Se me para el corazón” en una encuesta realizada en la comunidad https://www.instagram.com/eduardooyolaok/ se asocia la palabra a Qué manera de sufrir como la principal , seguida por me voy a infartar y más atrás, me muero como verán todas estas frases se encuentran relacionadas con nuestra salud cardiovascular.



Hace algunos días en la previa del comienzo del mundial y de la participación de nuestra selección dialogando con el Médico Cardiólogo Augusto Juncos director del Centro Cardiovascular Marcos Juarez, comentaba “No hay un aumento de controles cardiovasculares durante o previo al mundial, si hay un aumento en esta época antes de fin de año de mucha gente quiere tener los controles hechos ”



Además, el Dr Juncos decía que “A Instancias del inicio de un mundial hay cambios en la conducta de la gente” estos cambios tienen que ver con la alimentación que se consume, por ejemplo más comida chatarra, lo que aumenta el riesgo cardiovascular, y hay más consumo de alcohol estimado en un 30% en épocas de mundiales.



Otro dato que no está dentro del radar es el aumento de la ludopatía, que tiene que ver con las apuestas de partidos que al perder genera frustraciones negativas aumentado el riesgo, a lo que se debe agregar el estrés que genera un partido de fútbol tanto emociones positivas y negativas.



Todo esto aumenta el riesgo de infarto durante los mundiales ? Dr Juncos “Sí, Aumenta el riesgo de infarto un 3% esto se estudió en el mundial de Alemania lo que permitió obtener estos datos”



Para tener en cuenta una vez terminado el partido de Argentina e Inglaterra en México 86 acá festejábamos, pero para los ingleses según un estudio realizado en las 48 horas posteriores, los casos de cardiopatías aumentaron en un 25 por ciento como consecuencia del partido.



Los más propensos en estas instancias son los que tiene más de 60 años -principalmente los varones-, los que fuman, diabéticos o que ya pasaron por una unidad coronaria.



Entre los factores de riesgo más elevados en Argentina se encuentran la obesidad, hipertensión, la inactividad física, el consumo de tabaco y alcohol.



Por eso lo más importante siempre es cuidarse y realizar los controles correspondientes así poder festejar un triunfo de nuestra selección tranquilos.