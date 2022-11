El informe de ventas de octubre de Fedecom confirmó una retracción de más de cinco puntos. La escalada inflacionaria y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo pesan sobre el comercio minorista

Las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba finalizaron octubre con una caída de 5,3% frente a igual mes del año anterior, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y sus cámaras y centros comerciales adheridos.

Vale recordar que en octubre de 2021, respecto a octubre de 2020, las ventas habían aumentado 5,8%.

“La suba constante de precios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios afecta el desempeño de las ventas minoristas en general. Muestra de ello está en que ni siquiera el relativo buen resultado observado en los rubros relacionados con la celebración del Día de la Madre (crecieron 1,2% interanual) fue suficiente para revertir la fuerte caída de otros”, analizó Ezequiel Cerezo, presidente de Fedecom.

De los 11 rubros relevados por la entidad, sólo dos mostraron subas en la comparación interanual respecto a las cantidades vendidas: Farmacia, y Perfumería y cosmética. Las comparaciones son las siguientes:

• Alimentos y bebidas, -6,1%;

• Artículos deportivos y de recreación, -3,5%;

• Calzados y marroquinería, -5,0%;

• Electrodomésticos y artículos electrónicos, -6,8%;

• Farmacia, +1,7%;

• Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción, -3,6%;

• Indumentaria, -5,3%;

• Juguetería y librerías, -4,2%;

• Muebles y decoración, -8,4%;

• Neumáticos y repuestos, -12,9%;

• Perfumería y cosmética, +3,1%.

“Otra muestra de la pérdida del poder adquisitivo de las familias se puede observar en la baja que se viene registrando desde hace meses en la venta del rubro Alimentos y bebidas, teniendo en cuenta que nuestro relevamiento mide las cantidades de unidades vendidas y no la facturación. Por ejemplo, quesos duros y semiduros, fiambres, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, galletas dulces, postres y casi todos los productos no básicos vienen registrando unas fortísimas caídas. Si a eso le sumamos la realidad de muchas familias, principalmente las más vulnerables, que dejan de lado alguna ingestión tal y como ya informó el Centro de Almaceneros de Córdoba, porque destinan la mayor parte de sus ingresos a este rubro, podemos visualizar la gravedad de la situación», indicó Cerezo.

Finalmente, se refirió a la alta incidencia que tiene la tarjeta de crédito en las compras para detallar que en lo referido a formas de pago, 71% de las transacciones se realizó con crédito, mientras que sólo 29% se concretó al contado.

