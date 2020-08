“El virus viaja con nosotros, de hecho, sin nosotros no podría vivir ni reproducirse. Entonces, nuestras actitudes irresponsables, con mayor o menor grado de conciencia y conocimiento, son las que modifican las curvas de contagio. De hecho, esto no se ciñe únicamente al mate, pasa también con cualquier elemento o utensilio que utilicemos, desde un tenedor, un lápiz, una herramienta, la manija de una puerta: si no tenemos las precauciones del caso, favorecemos los contagios”, dice la Dra. Ana Thea, Bioquímica y Docente Investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, quien además nos cuenta que la yerba mate tiene excelentes propiedades y beneficios como alimento, pero nos da una sana recomendación al momento de disfrutar del mate:

“Para cuidarse y prevenir el COVID19, nada mejor que el lavado frecuente de manos, el cuidado de la higiene personal, seguir las normas, protocolos y recomendaciones de las autoridades y disfrutar de un buen mate, eso sí, cada uno con su equipo matero “

El mate, ese compañero ideal

La cuarentena, una medida de prevención ante el COVID19, hizo que cambien nuestros hábitos: vivimos nuevas formas de aprender, trabajar y divertirnos. ¿En ese contexto que nos toca vivir, el mate es el compañero ideal?

Si lo analizamos desde lo técnico, desde lo alimenticio, el mate es un potente antioxidante, fuente de vitaminas, minerales y también un aliado en la prevención de ciertas enfermedades como la diabetes tipo II, la obesidad, enfermedades cardiovasculares y el colesterol y los triglicéridos altos.

Las infusiones preparadas con yerba mate, principalmente el mate tradicional cebado, poseen un gran poder antioxidante debido a su alta concentración de polifenoles, los cuales mejoran las defensas naturales del organismo y lo protegen del daño oxidativo.

El mate contiene un 60% más de antioxidantes que el té verde, por dar un ejemplo que compara nuestra infusión nacional con la bebida oriental por excelencia, conocida mundialmente como la bebida de la eterna juventud.

Así como es bien sabido que llevar una dieta equilibrada con un alto consumo de frutas y verduras, evitar el consumo excesivo de sal de mesa, cuidarnos en la ingesta de bebidas alcohólicas y dejar el cigarrillo; colaboran con nuestro organismo y su bienestar significativamente, tomar mate es un hábito saludable.

La ingesta de infusiones preparadas con yerba mate, al tener propiedades antioxidantes, disminuye la vulnerabilidad que tenemos las personas frente a las enfermedades. Obviamente, a esta sana costumbre debemos combinarla con la práctica regular de ejercicio físico y un buen descanso.

Todo esto ayuda a mantener un sistema inmunológico fuerte y preparado para los diversos embates. Mantener despierto y alerta a nuestro sistema inmunológico es de vital importancia para combatir las enfermedades transmisibles.

Cuando le damos una mirada más emocional, un aspecto más que importante en estos tiempos, vemos que el mate también tiene su buena parte de compañero ideal.

Durante la pandemia, y en plena campaña de concientización sobre los cuidados que había que tener con el consumo de mate, el Instituto Nacional de la Yerba Mate realizó unos estudios exploratorios con la finalidad de entender, entre otras cosas, la relación que los argentinos tenemos con el mate.

“Los resultados son sorprendentes, pero están dentro de lo que podíamos esperar, porque conocemos lo especial que es el mate para cada uno de nosotros”, dice Carlos Coppoli, Subgerente de Marketing del Organismo yerbatero.

“Estamos terminando de procesar los datos, pero ya vemos algunas cosas que se destacan, como que la gente ha adoptado en muy buena medida las recomendaciones de limpieza y uso de los utensilios del mate. Otro dato sobresaliente es que más del 95% de la gente está de acuerdo o más que de acuerdo en que el mate la ayuda a pasar mejor la cuarentena. También hay datos sobre como cambió o cambiará el consumo y el hábito en la post pandemia, pero aún falta cerrar el informe final” dice el funcionario.

Entonces, ¿tomar mate, hace bien?

Si, tomar mate es un hábito saludable, pero en este contexto de pandemia, la mejor forma de cuidarte es tomar ciertas precauciones:

No compartir el mate

Higienizar los utensilios que usas para tomar mate

Lavado frecuente de manos y correcta higiene personal

Cumplimiento de los protocolos sanitarios

Solo cada uno de nosotros puede, con su actitud y responsabilidad, prevenir el riesgo de contagio de COVID19.

