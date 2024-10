Fake news: un fenómeno en expansión

En una charla reciente con las estudiantes de 6to año del Instituto María Inmaculada (IMI), Luisina Secco y Ana Luisa Bertolaccini, abordamos el tema de las fake news, un problema que ha tomado relevancia en la era digital. A través de una serie de preguntas puntuales, exploramos cómo las noticias falsas afectan la confianza del público y qué medidas podrían tomarse para combatirlas.

Trayectoria y experiencia en Marcos Juárez

La primera pregunta se centró en mi experiencia profesional en el ámbito periodístico. He trabajado varios años en Marcos Juárez, lo que me ha permitido observar de cerca los cambios en el panorama informativo. Si bien siempre he priorizado la veracidad de los datos, he estado en situaciones en las que, de manera inconsciente, podría haber difundido información inexacta, lo que me ha vuelto más riguroso en la verificación de las fuentes.

Definiendo las fake news

Cuando me preguntaron sobre cómo definiría las fake news, las describí como información falsa o manipulada, con la intención de engañar o influir negativamente en la opinión pública. Este fenómeno no solo ocurre a nivel global, sino que también se manifiesta en Marcos Juárez, especialmente a través de las redes sociales, donde las noticias falsas encuentran un terreno fértil para su rápida propagación.

Impacto en la confianza del público

Las fake news tienen un efecto devastador en la confianza del público. Les comenté a las estudiantes que este tipo de desinformación erosiona la credibilidad tanto de los medios como de las personas que consumen la información. Las áreas más propensas a ser afectadas son la política y la salud, ya que son temas sensibles que capturan la atención y las emociones de la audiencia.

¿Un problema en aumento?

Ante la pregunta de si las fake news seguirán aumentando, mi respuesta fue que, lamentablemente, es probable que este fenómeno crezca si no se toman medidas preventivas. Los gobiernos han comenzado a intervenir, pero la lucha contra la desinformación requiere un enfoque colaborativo entre las plataformas digitales, los medios y la ciudadanía.

La efectividad del fact-checking

Aunque el fact-checking es una herramienta útil, no siempre es suficiente. Muchas veces, las noticias falsas ya han causado daño antes de que se verifiquen. En ese sentido, la educación es fundamental. Es necesario que las personas desarrollen habilidades críticas para navegar en un entorno saturado de desinformación.

Habilidades clave para enfrentar la desinformación

Finalizando la entrevista, discutimos la importancia de contar con habilidades que permitan a los ciudadanos detectar noticias falsas. La capacidad de verificar fuentes, identificar información confiable y mantener una actitud crítica ante lo que se consume en medios y redes sociales son esenciales para combatir la propagación de fake news.

Luisina y Ana Luisa están realizando un trabajo importante al abordar este tema, y sus preguntas reflejan una preocupación real sobre los desafíos informativos que enfrentamos en la actualidad.4o

