El Comienzo de un Sueño

Facundo siempre tuvo un sueño: jugar al tenis y recorrer el mundo. Lo que empezó como un anhelo en Marcos Juárez se convirtió en una realidad cuando en 2018 firmó con la Universidad de New Mexico. En enero de 2019, dejó su hogar para embarcarse en una aventura que cambiaría su vida.

Adaptarse a un Nuevo Mundo

Llegar a un país nuevo no fue fácil. El idioma era una barrera, pero su equipo, compuesto por jugadores de distintas partes del mundo, lo apoyó desde el primer día. Mientras mejoraba su inglés, también exploraba distintas materias en la universidad hasta que descubrió su pasión por la Administración Internacional de Empresas. Cuatro años después, ya con el título en la mano, recordaba con orgullo cada uno de los desafíos superados.

Brillando en el Tenis Universitario

El tenis, por supuesto, siguió siendo el motor de su vida. En New Mexico, su equipo se coronó campeón de la conferencia Mountain West, un logro que quedó grabado en su memoria. Pero la aventura no terminó allí. Dos años después, decidió mudarse a la Universidad de West Florida, en Pensacola. Ahí encontró un nuevo grupo de amigos que se convirtieron en familia, compañeros de diversas nacionalidades que ampliaron su visión del mundo y lo hicieron crecer no solo como deportista, sino también como persona.

Superando Obstáculos

No todo fue fácil. Hubo noches de duda, momentos de querer volver a casa, de sentirse presionado por representar a una institución con historia. Pero con el tiempo, aprendió a manejar esas emociones y a valorar la experiencia que estaba viviendo. Después de graduarse, decidió darse la oportunidad de competir en torneos profesionales Future, recorriendo Europa y Estados Unidos con el sueño de sumar puntos en el ranking mundial. Fue un año intenso, pero enriquecedor.

Una Nueva Vida en Miami

Tras esa etapa de competencia, la vida lo llevó de vuelta a Pensacola, donde conoció a su pareja. Juntos, decidieron mudarse a Miami, donde llevan seis meses construyendo su hogar. Ahora, Facundo equilibra su tiempo entre el tenis y la empresa familiar de su padre, Diego, dedicada a la administración de campos y exportación de carne.

Planes para el Futuro

Hoy, su presente es una mezcla de trabajo, pasión y nuevos desafíos. Actualmente está en México compitiendo en torneos, pero en sus planes próximos está un viaje a Argentina para reencontrarse con su familia y, luego, un regreso a Europa para seguir sumando experiencia en las canchas. Facundo demuestra que los sueños, con esfuerzo y determinación, pueden hacerse realidad.