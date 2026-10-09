El gobernador Martín Llaryora presentó el balance de la contingencia invernal 2026 y expresó un fuerte respaldo a los equipos de salud, tras una temporada que cerró sin muertes por virus sincitial respiratorio (VRS) en menores de un año y con una reducción del 73% en las internaciones de ese grupo respecto del año anterior.

En la población general, las hospitalizaciones por el virus disminuyeron un 78%.

Los resultados forman parte del balance del Plan de Contingencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), presentado junto al ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, en el Centro Cívico del Bicentenario.

Durante el encuentro también se repasaron la respuesta de los hospitales provinciales ante el incremento de la demanda y las acciones de fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento sanitario.

Llaryora destacó el esfuerzo de los equipos de salud públicos y privados para atender a los vecinos de toda la provincia.

“Somos el amortiguador de una situación social y económica nacional, pero nosotros los cordobeses somos obstinados y queremos que en nuestra provincia esta crisis se sufra menos”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que ningún cordobés se quedará sin atención sanitaria y repasó la intervención de la Provincia para contener a los afiliados de PAMI en el sur provincial.

El mandatario resaltó que los resultados de las medidas sanitarias: “Hoy son noticia en toda la Argentina y esperamos que sea un ejemplo”.

Y agregó: “No solo no tuvimos víctimas, sino que esta estrategia logró bajar la cantidad de internaciones que teníamos”.

“Córdoba se pone una vez más a la vanguardia, no solo por la decisión de realizar inversiones y desplegar una campaña de inmunización con vacunas, sino porque, en un momento de crisis, contamos con un equipo de salud que prioriza a los cordobeses ante todo”, concluyó.

Menos internaciones y menor circulación de VRS

El informe registró una menor demanda de camas: el pico de ocupación se produjo en la semana epidemiológica 26, con 443 pacientes internados, frente a los 647 del año anterior.

Entre los menores de cinco años internados, el porcentaje de muestras positivas para VRS descendió un 65,31%.

Se registraron 1.143 casos menos que en la temporada previa y la tasa de incidencia del virus en ese grupo fue la más baja desde 2020.

Ante la estabilidad de las consultas e internaciones durante las últimas semanas, las autoridades sanitarias dieron por finalizada la contingencia invernal.

Una estrategia de inmunización para proteger a los bebés

El VRS es la principal causa de bronquiolitis en lactantes. Para esta temporada, la Provincia combinó la vacunación de personas gestantes con la aplicación del anticuerpo monoclonal nirsevimab a recién nacidos y lactantes sin protección materna.

Esta estrategia alcanzó una protección del 96,4% de la población infantil objetivo. Más de 6.800 niños y niñas recibieron el anticuerpo, con una cobertura del 80% del grupo al que estaba destinado.

La implementación se extendió a toda la provincia: 22 departamentos, que representan el 85% del total, alcanzaron o superaron el 80% de cobertura.

Durante la presentación, Pieckenstainer destacó el trabajo territorial de los equipos provinciales para inmunizar a niños y recién nacidos, y valoró el cierre de la temporada sin fallecimientos por VRS en menores de un año.

Por su parte, los directores de los hospitales Pediátrico del Niño Jesús y de Niños de la Santísima Trinidad, Rafael Sánchez y Andrés Gomila, resaltaron el impacto de la estrategia en la reducción del riesgo de cuadros graves.

La directora de Maternidad e Infancia, Mariana Van Ooteghem, destacó que el anticuerpo estuvo disponible tanto para niños nacidos en el sector público como en el privado.

También aumentó la aplicación de vacunas respecto de 2025. Durante la temporada se administraron 512.462 dosis antigripales, un 8,6% más que el año anterior, y 16.635 dosis contra el VRS en personas gestantes, un incremento del 9,4%. Además, se registraron avances en la vacunación para prevenir la neumonía y la tos convulsa.

Durante la contingencia, el sistema sanitario provincial pudo dar respuesta al 100% de las internaciones en el sector público.

Para fortalecer la atención, se incorporaron más de 190 profesionales de medicina, enfermería, kinesiología y bioquímica.

El Laboratorio Central sumó tecnologías diagnósticas que permiten identificar de manera simultánea 12 virus respiratorios.

La capacidad de respuesta permitió atender tanto las enfermedades respiratorias como otras patologías frecuentes en la infancia. Los hospitales pediátricos mantuvieron sus cirugías programadas, sin necesidad de reprogramarlas.

Según el balance oficial, la prevención y la optimización de los recursos generaron un ahorro estimado cercano a los 15.000 millones de pesos.

Entre los factores que contribuyeron se encuentran la compra eficiente de insumos médicos, la reducción del tiempo promedio de internación, la optimización del suministro de oxígeno y la disminución de las derivaciones al sector privado.

Mayor demanda en los hospitales provinciales

El balance también mostró un crecimiento sostenido de las prestaciones en la red pública provincial.

Entre 2023 y 2025, las consultas aumentaron un 49%; las cirugías, un 48%; las internaciones, un 30%; y la atención de urgencias, un 27%.

Las prácticas de laboratorio pasaron de 24,9 millones en 2023 a cerca de 42 millones en 2025.

La tendencia continuó durante el primer semestre de 2026, con más de 20,1 millones de análisis.

Los estudios de diagnóstico por imágenes, como radiografías, ecografías y tomografías, superaron las 633.000 prácticas en 2025.

En este contexto, la atención a beneficiarios de PAMI registró un aumento del 118% entre 2023 y 2026, con cerca de 80.000 episodios atendidos en lo que va del año.

Infraestructura, equipamiento y reconocimiento al personal

Durante la presentación se repasó el avance de los nuevos hospitales en Huinca Renancó, Bell Ville, el noroeste de Córdoba capital, Villa Allende, Oliva y Villa Carlos Paz.

También se destacaron las recientes inauguraciones del bloque modular del Hospital Misericordia y de la terapia intensiva del Servicio del Quemado del Hospital Córdoba.

En materia de equipamiento, se incorporaron 29 nuevas ambulancias para municipios y comunas, que elevaron a 95 el total de unidades de alta complejidad entregadas desde 2025.

Además, las autoridades confirmaron la reciente acreditación del cuarto pago de la Asignación Estímulo por recupero de gastos prestacionales, con 3.087 millones de pesos destinados a 14.478 agentes de salud.

El esquema distribuye el 30% del recupero entre los trabajadores y destina el 70% restante a obras gestionadas por las direcciones hospitalarias. El monto destinado al personal representó un incremento del 75% respecto de marzo.

Aunque finalizó la contingencia invernal, el Ministerio de Salud mantiene activa la vigilancia epidemiológica. Ante la persistencia de la circulación de virus respiratorios, los vacunatorios de toda la provincia continúan disponibles para completar los esquemas correspondientes.