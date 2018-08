Fundación alas del alma, un día de campaña

Fundación Alas del Alma , como es un día de campaña de donación de médula ósea, hace algún tiempo por mi trabajo pude conocer algunos aspectos que hacen a su vida en la ciudad de Marcos Juárez, esta vez lo cuento desde aquí.

Y el día sábado 11 de Agosto tuve la linda oportunidad de encontrarme con muchísima gente que estaba en el mismo lugar que yo participando de esta 4ta campaña de donación de médula ósea.

Aquella vez lo vi y lo viví como un cronista que estaba en hospital Abel Ayerza entrevistando a varias personas que forman parte de este equipo que irradia una energía increíble.

Esa vez no recuerdo bien por qué no había podido ser donante, y me había quedado una deuda pendiente, que la pude saldar ese día.

Muchos que quizás estén leyendo esto se preguntarán que es Alas del Alma? les cuento a través de esta nota de los colegas de tru realizada en el año 2015.

Es así que durante toda una mañana, médicos, técnicos, colaboradores y amigos hicieron más fácil lo que muchas veces se hace difícil, UNIR a muchos que ni se conocen y que hasta quizás vean aspectos de la vida muy distinto pero comparten la idea de esta fundación de la ciudad de Marcos Juárez que es como dice su slogan “ Donar es mucho más lindo que recibir “



Eduardo Oyola