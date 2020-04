En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

A quiénes les corresponde

Trabajadores y trabajadoras informales.

Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

Monotributistas sociales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Requisitos

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

Un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

Ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

una prestación de desempleo.

Jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Una vez finalizado el pago del IFE a los solicitantes aprobados, ANSES abrirá una instancia para volver a considerar los casos no aprobados por haberse producido cambios la situación laboral o familiar sobre las que el organismo no tenga registro.

Consultá más información sobre el Ingreso Familiar de Emergencia.

Monto

$10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer.

Trámite

Si tu inscripción fue aprobada podés elegir estos medios de cobro:

Acreditación en CBU propia

Extracción en cajero automático de Red Link del Banco Nación

Acreditación en Cuenta DNI del Banco Provincia

Extracción en cajero automático de Red Banelco

Cobro en Correo Argentino

Consultá las características de cada medio de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia.

Para elegir el medio de cobro debés ingresar de acuerdo al siguiente cronograma.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 16 de abril

DNI terminados en 2 y 3: viernes 17 de abril

DNI terminados en 4 y 5: sábado 18 de abril

DNI terminados en 6 y 7: domingo 19 de abril

DNI terminados en 8 y 9: lunes 20 de abril

INGRESAR PARA ELEGIR EL MEDIO DE COBRO AQUÍ https://servicioscorp.anses.gob.ar/ifePrecarga