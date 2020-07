Conocer historias de gente de nuestra ciudad siempre es bueno, reconfortante y en esta ocasión una de ellas tiene que ver con una profesional médica que trabaja en la ciudad de Rosario la doctora Paula Torres.



En estos tiempos de Covid-19 saber sobre el accionar de los médicos en pandemia es quizás normal, pero cuando se los ve cantarle un tango a un paciente internado en un hospital ya deja de ser común o por lo menos sale de lo tradicional y muestra como esa empatía con el paciente se transforma en entrega de energía y alegría.





La doctora Torres es oriunda de Marcos Juárez y en este momento se encuentra realizando la especialidad de clínica médica en la ciudad de Rosario, recibida en la UNR en el año 2015.



Para ser sincero cuando mire el video me llamó la atención y me contacte con ella para saber un poco más sobre esto de cantarles a los pacientes a lo que la Doctora Torres me decía “ Estoy haciendo la especialidad en el hospital Juan Bautista Alberdi allí trabajo entre otros lugares, y lo que se ve en el video es algo que surgió ya que me gusta cantar y con una de mis jefas quisimos cortar un poco con todo esto que estamos viviendo más lo cotidiano, y hacer algo con la música y nos pusimos a cantar un tango con un paciente al que le gusta también lo mismo, como forma de generar un contacto distinto ya que notamos que es una parte importante del proceso de curación o tratamiento y sobre todo lo bien que se puede sentir el paciente desde otro lugar, es también es fundamental más allá de la cuestión medica”.



La realidad de esos pacientes como la de tantos otros quizás para una ciudad como la nuestra sea lejana ya que la Doctora Paula Torres comenta “Por ejemplo este paciente que está en el video cantando con nosotros hace más de un mes que está internado acá, no tiene familia como otros tantos pacientes de este hospital que están en una situación social complicada y de vulnerabilidad”.



Habitualmente Paula en sus redes entrega contenidos en los que canta Etta James, Dua Lipa, Maroon 5 además de bailar, desarrollando su veta artística más allá de la medicina . La pueden encontrar en su cuenta de instagram https://www.instagram.com/to_pauli/



Una historia distinta de una Marcosjuarense que quería compartirla con todos ustedes.

Eduardo Oyola