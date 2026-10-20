La jornada será este miércoles 21 de octubre, de 19 a 22:30, en la Sede Regional “Bernardo Houssay”. Habrá experiencias prácticas, recorridos por las instalaciones y espacios de consulta para futuros estudiantes.

La Universidad Provincial de Córdoba abrirá sus puertas a la comunidad de Marcos Juárez con una propuesta para que futuros estudiantes conozcan las carreras, las instalaciones y las posibilidades de formación que ofrece la institución.

La actividad, denominada “¡Abrimos las puertas de la UPC!”, se realizará este miércoles 21 de octubre, de 19 a 22:30, en la Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay”, ubicada en la intersección de Azcuénaga e Intendente Loinas.

Qué actividades habrá durante la jornada

Durante el encuentro, los asistentes podrán acercarse a las distintas áreas de formación, participar de experiencias prácticas y conocer cómo se desarrollan las actividades en cada carrera.

Además, tendrán la posibilidad de conversar con docentes y estudiantes, recorrer las instalaciones y realizar consultas sobre las propuestas académicas y los requisitos de ingreso a la universidad.

La iniciativa busca ofrecer un espacio de orientación para quienes estén definiendo su futuro educativo y quieran conocer las alternativas de formación universitaria disponibles en Marcos Juárez.

La Banda Municipal acompañará la apertura

La jornada contará también con la participación de la Banda Municipal “José Cesanelli”, que acompañará la apertura con su música.

La propuesta está dirigida a toda la comunidad y representa una oportunidad para conocer de cerca el funcionamiento de la universidad, despejar dudas y explorar distintas opciones para continuar los estudios.

Fecha, horario y lugar

Día: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. Horario: de 19 a 22:30.

de 19 a 22:30. Lugar: Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba.

Sede Regional Marcos Juárez “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba. Dirección: Azcuénaga e Intendente Loinas.

Quienes deseen conocer más detalles sobre las carreras y la oferta educativa pueden consultar el sitio oficial de la institución: https://www.upc.edu.ar/sede-marcos-juarez/.

GuiaMedia | Toda la información de Marcos Juárez y la región.