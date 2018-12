Le roban la camioneta a Sara Majorel

Le robaron la camioneta Toyota Hilux en la calle Ambrosio Olmos de la ciudad de Córdoba en las primeras horas de hoy martes 18 de diciembre a la actual presidenta del concejo deliberante contadora Sara Majorel.

Por lo que cuenta Majorel llegó al frente del domicilio de la hija que se encuentra en la calle Ambrosio Olmos de la ciudad de Córdoba a las 7:30 AM aproximadamente dejando la camioneta estacionada frente al edificio, en el término de una hora que demoró en tomar las cosas que había ido a buscar le roban la camioneta, “no sabes la angustia que tengo, no lo podía creer, imagine de todo antes, que me había equivocado de lugar y que la grúa había podido llevársela, pero no, me la habían robado”.

Los tramites que hay que hacer ante esta circunstancia ya los realizó, denuncia al seguro que según lo que comenta Majorel “hay que esperar un mes, para seguir el desarrollo de la denuncia”.

Le roban la camioneta toyota hilux a la actual presidenta del Concejo Deliberante Contadora Sara Majorel ➡https://t.co/omt3forxyX pic.twitter.com/bjSdEBCU0a — Eduardo Oyola✌📱 (@EduardoOyolaOk) 18 de diciembre de 2018

Eduardo Oyola