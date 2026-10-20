La publicación fue dirigida por Julieta Rinaldi, actual legisladora provincial y vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba, quien preside el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial desde 2020.

El libro Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba. Estudio y compilación de las resoluciones del órgano constitucional de remoción de magistrados y funcionarios judiciales (1988-2026) reúne y analiza las resoluciones disponibles del organismo durante 38 años de historia institucional.

La publicación sistematiza en una sola obra documentación que durante décadas estuvo dispersa y cuyo acceso integral presentaba dificultades. El trabajo permite reconstruir la evolución del Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba y constituye un aporte a la memoria y la transparencia institucional.

La dirección estuvo a cargo de Julieta Rinaldi, presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba desde 2020. La coordinación fue responsabilidad de Emilio Bovo, mientras que Matías Chaui, Nadia Nester y Facundo Torres Lima participaron como coautores. El prólogo fue escrito por Armando S. Andruet (h).

Un recorrido por 38 años de historia institucional

El período analizado abarca distintas etapas de la vida institucional de Córdoba y contempla los cambios constitucionales y legislativos que atravesaron al organismo entre 1988 y 2026.

La obra considera la vigencia de las leyes provinciales 7.138 y 7.956, además de las reformas introducidas por las leyes 8.126, 9.026, 9.285 y 10.190. También contempla la transición entre las constituciones provinciales de 1949 y 1987, junto con la reforma de 2001.

Este recorrido permite observar la evolución de los procedimientos del Jurado y los criterios utilizados para interpretar las causales de remoción previstas por la Constitución provincial.

Qué función cumple el Jurado de Enjuiciamiento

El Jurado de Enjuiciamiento tiene fundamento en la Constitución de Córdoba y en la Ley Provincial 7.956. Su función es analizar la conducta de magistrados y funcionarios judiciales ante posibles causales de remoción, con garantía del debido proceso y el derecho de defensa.

Según el documento, el organismo está integrado por un vocal del Tribunal Superior de Justicia y cuatro legisladores: dos por la mayoría y dos por la minoría.

Aunque no ejerce funciones jurisdiccionales en sentido técnico, sus decisiones fueron construyendo una doctrina institucional a partir de criterios y fundamentos que se mantienen, se modifican y se proyectan sobre distintos casos e integraciones.

Cómo se organizaron las resoluciones

Uno de los principales aportes del libro es que no se limita a los casos considerados relevantes o emblemáticos, sino que reúne la totalidad de las resoluciones disponibles correspondientes al período estudiado.

Para organizar ese conjunto documental, se elaboró un tesauro temático basado en las principales cuestiones abordadas por el Jurado. Entre ellas se encuentran las causales de remoción, la admisibilidad de denuncias, la suspensión de magistrados, el cómputo de plazos y otros aspectos procesales y sustantivos.

Cada resolución fue clasificada según uno o más ejes temáticos. Este sistema permite consultar los precedentes por materia, identificar líneas argumentales sostenidas a lo largo del tiempo y reconocer la continuidad de determinados criterios pese a la renovación periódica de la integración del organismo.

Un aporte a la memoria institucional

La sistematización facilita la consulta de antecedentes y permite reconstruir la trayectoria del Jurado de Enjuiciamiento, conocer sus principales criterios y prácticas y observar las respuestas adoptadas frente a distintas situaciones a lo largo de casi cuatro décadas.

Además, el libro constituye un registro de continuidad para las futuras integraciones del organismo. Está destinado especialmente a abogados, magistrados, funcionarios judiciales, investigadores y especialistas en Derecho, aunque su valor documental trasciende el ámbito estrictamente jurídico.

Julieta Rinaldi, directora de la publicación

Julieta Rinaldi es abogada por la Universidad Católica de Córdoba y doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con diplomaturas en Litigios Constitucionales, otorgada por la Universidad Católica de Córdoba y el Colegio de Abogados de Córdoba, y en Procedimiento Parlamentario del Poder Legislativo, realizada junto con la Fundación Hanns Seidel y la Legislatura de Córdoba.

Desde 2020 preside el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. También se desempeña como vicepresidenta de la Legislatura provincial y legisladora.

En su trayectoria política, Rinaldi fue legisladora por el departamento Marcos Juárez entre 2019 y 2023. Anteriormente, se desempeñó como presidenta de la Agencia Córdoba Joven entre 2017 y 2019 y como vocal de su directorio entre 2015 y 2017.

Además, es autora del libro Participación, opinión y empleo en las juventudes cordobesas. Datos para la planificación de Políticas Públicas de Juventud, publicado en 2019. Ese mismo año recibió el premio «Joven Sobresaliente del Año», otorgado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.