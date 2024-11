El gobernador Martín Llaryora encabezó el acto de anuncio de obras de infraestructura por 1.175 millones de pesos para municipios y comunas del departamento Calamuchita.

En Embalse, el mandatario cordobés adelantó que la Provincia construirá un nuevo Polideportivo Social, con una inversión de 250 millones de pesos, para que el municipio cuente con un espacio de recreación y encuentro de la comunidad.

El gobernador consideró que “la obra pública es un tema central. Cuando uno es del interior del interior, entiende perfectamente que si no hay un gobierno, si no hay una cooperativa, si no hay una mutual que te ayude a hacer las obras, las obras no llegan nunca”.

“El mercado está donde hay mercado, donde hay números, donde hay posibilidad de ganar y de recuperar la inversión. En el interior de Argentina hay muchos lugares, por lo grande que es nuestro país, y por lo grande que es especialmente nuestra provincia, donde claramente no están los números para que el mercado pueda hacer una obra”, agregó Llaryora.

El intendente local, Mario Rivarola, destacó el trabajo conjunto entre Municipios y Provincia y agradeció al gobernador por la continuidad de las obras en todo el territorio cordobés.

“El gobernador no se fija en los colores políticos, sino en lo que necesita la gente en cada pueblo. Y los intendentes somos el nexo”, dijo.

Mientras que, la vicegobernadora Myrian Prunotto, sostuvo que “en Córdoba sigue la obra pública, porque entendemos que es una forma de generar trabajo y de poder contribuir con el motor productivo de nuestra provincia».

Al mismo tiempo, través del Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales (FOCOM), el gobierno Provincial entregará los recursos económicos a los intendentes y jefes comunales, para que los trabajos se realicen en cada localidad con mano de obra propia.

El gobernador valoró el trabajo conjunto con todos los municipios, independientemente del signo político, y sostuvo: “Espero iniciar el próximo año, en un momento tan difícil como este, y poder mirar a la cara a los cordobeses y decirles que en cada uno de los pueblos y ciudades he firmado un acuerdo y hay una obra que se está haciendo, una obra que mejora la calidad de vida de los vecinos. Con lo cual Córdoba no se arrodilla. Córdoba camina rumbo al progreso”.

“Nosotros no vamos a parar de hacer obras, porque creemos que las obras son progreso, generan trabajo, inversión y empleo”, añadió Llaryora.

De este modo, la Provincia aportará recursos que serán destinados a las siguientes obras:

• Embalse: 100 millones para adoquinado

• La Cumbrecita: 30 millones para la refuncionalización del ingreso turístico

• Los Reartes: 40 millones para cordón cuneta y adoquinado en el casco céntrico

• Santa Rosa de Calamuchita: 120 millones para la refuncionalización de la Terminal de Ómnibus.

• Villa del Dique: 90 millones para cordón cuneta y adoquinado.

• Villa Amancay: 30 millones para cordón cuneta.

• Villa Ciudad Parque Los Reartes: 70 millones para el mejoramiento de la red de agua y puesta en funcionamiento de la cisterna de Plaza del Bosque.

• Segunda Usina: 25 millones para cordón cuneta y badenes.

• Parque Calmayo: 20 millones para cordón cuneta y adoquinado en el acceso a la localidad.

• Las Caleras: 25 millones para la ampliación del puesto sanitario.

• La Cruz: 60 millones para cordón cuneta y adoquinado.

• Cañada de Sauce: 20 millones para la red domiciliaria de agua potable.

• Amboy: 25 millones para la obra de agua potable y nexo de la cisterna hacia barrio Solares de Amboy.

• Villa Rumipal: 80 millones para cordón cuneta y adoquinado.

• San Ignacio: 20 millones para la construcción de un SUM Comunal.

• Los Molinos: 25 millones para la refuncionalización de la red de agua.

• Río de los Sauces: 30 millones para adoquinado en la zona céntrica, frente al Edificio Municipal.

• Lutti: 25 millones para vados y cordón cuneta en el Casco Céntrico.

• Las Bajadas: 25 millones para obras de agua potable y redes domiciliarias.

• Villa Quilinzo: 40 millones para mejorar el servicio de agua, estación de bombeo y tanques de almacenamiento.

• Los Cóndores: 25 millones para adoquinado y cordón cuneta

Cabe destacar que las localidades de Villa General Belgrano, San Agustín y Villa Yacanto, ya recibieron recursos provinciales y se encuentran ejecutando obras.

Al mismo tiempo, el gobernador adelantó que enviará un aporte de 30 millones para los bomberos voluntarios de Embalse.

Estuvieron presentes, además, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández; legisladores, intendentes, jefes comunales, y demás funcionarios.

Nueva cisterna, créditos y escrituras en Embalse

En Embalse, Llaryora junto al intendente Mario Rivarola, supervisó la construcción de la cisterna que la Provincia ejecuta al este del municipio.

La obra permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento de agua potable, lo que mejorará la calidad de vida de unos 3.500 vecinos de los barrios Aguada de Reyes, Elvira Fúnez, 80 Viviendas I y II, y Sierras del Lago.

Al respecto, el gobernador aseguró que “dentro de muy poco vamos a cumplir con uno de los compromisos que nos hicimos y que le hicimos a cada uno de los vecinos con el intendente. Y con un trabajo conjunto con la cooperativa, esa cisterna de 30.000 litros la vamos a llevar a una cisterna de 250.000 litros para abastecer toda, pero toda, la zona sur del embalse”.

Se trata de una infraestructura necesaria, dado el crecimiento demográfico registrado en el sector. El proyecto se desarrolla en dos etapas. En la primera, actualmente en curso, se contempló la construcción de un nuevo reservorio de hormigón armando de 250 metros cúbicos, con sus correspondientes cañerías, válvulas y accesorios.

En una segunda etapa, se prevé la ejecución de otra cisterna elevada, con una capacidad de 700 metros cúbicos.

Los trabajos se llevan a cabo con una inversión provincial que supera los 73,4 millones de pesos. La obra está emplazada en barrio Aguada de Reyes.

En la oportunidad, además, el gobernador hizo entrega de 54 créditos del Banco de la Gente, con una inversión provincial que superó los 18 millones de pesos; y 16 escrituras del programa Tu Casa, Tu Escritura, convirtiendo en propietarios definitivos a más vecinos de Embalse.