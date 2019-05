Si uno observa los números del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba en el comparativo de ciudades incluyendo Bell Ville, San Francisco, Villa María, Marcos Juárez es la que tiene la canasta alimentaria nutricional más alta.

Ya que por ejemplo en Marcos Juárez un adulto necesitó $7.979,63, Bell Ville $6.209,12, San Francisco $6.604,04 y Villa María $6.624,35.







Además la ciudad de Marcos Juárez es la que más aumento tuvo comparado con el mes anterior en este caso Febrero de 2019 con un 15,20% duplicando al resto de las ciudades mencionadas.

La Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) en Marzo registró un valor de $ 7.979,63, lo que implica un aumento mensual de 15,20%.

Este valor se debe al aumento en los costos de verduras y huevos (29,43%), carne (16,62%), almacén (10,85%), panadería (8,27%), lácteos (6,33%) y bebidas (2,32%)

Ciudades y Números

Marcos Juárez

En Marzo la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para un adulto equivalente fue de $7.979,63.

Esto representa un aumento de 15,20% en relación al mes anterior.

Para los tres meses que transcurrieron de 2019, la variación acumula un incremento de 29,80%

Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $24.657,06 .

La Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $17.156,21 y para una familia tipo $53.012,68.2.

San Francisco

En Marzo la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para un adulto equivalente fue de $6.604,04.

Esto representa un aumento de 8,96% en relación al mes anterior.

La variación interanual de la CAN respecto a Marzo de 2018, fue del 65,08%.

La variación acumulada para Marzo de 2019 alcanza un valor de 20,57%

Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $ 20.406,48.

La Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $14.198,69 y para una familia tipo $43.873,94.

Villa María

En Marzo la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para un adulto equivalente fue de $6.624,35.

Esto representa una aumento de 7,73% en relación al mes anterior.

La variación interanual de la CAN respecto a Marzo de 2018 fue del 72,53%.

La variación acumulada para marzo de 2019 es de 15,29%

Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $20.469,26.

La Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $14.242,36 y para una familia tipo $44.008,90.2.

Bell Ville

En Marzo la Canasta Alimentaria Nutricional (CAN) para un adulto equivalente fue de $6.209,12.

Esto representa un aumento de 5,69% en relación al mes anterior.

La variación interanual de la CAN respecto a Marzo de 2018 fue de 65,13%.

Para los tres meses que transcurrieron de 2019, la variación acumulada llega al 20,56%.

Para una familia de cuatro miembros (compuesta por un matrimonio y dos hijos menores) el valor de la CAN es de $19.186,17.

La Canasta Total (CT) para el adulto equivalente alcanzó un valor de $13.349,60 y para una familia tipo $41.250,27.

Fuente: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba